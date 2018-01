Es mejor regular que prohibir las drogas: Sheinbaum

Ciudad de México

En una opinión personal, es mejor regular que prohibir las drogas, pero cuando uno pretende llegar a un puesto de elección popular, cuando se quiere encabezar un gobierno esos temas hay que abrirlos a un gran debate y discusión, aseguró Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena a la Jefatura de Gobierno.

"Más allá de la opinión personal, es indispensable conocer qué dicen los expertos, las personas que están dentro de ese tema, de la atención primaria que se debe tener, pues cuando uno va a representar a una sociedad tan amplia y diversa no puede imponer su punto de vista", dijo.

Participé en el foro "Hacia una política efectiva de reducción de riesgos". Es necesario construir junto con expertos, una política incluyente para atención de las adicciones, que en vez de criminalizar atienda y difunda riesgos para prevenir el consumo entre las y los jóvenes.

Luego de su participación en el Foro "Prevención y atención de adicciones en la CdMx: Hacia una política efectiva de reducción de daños", la precandidata de Morena expresó que siempre será interesante escuchar a los expertos en el tema, "pues son ellos quienes nos pueden mostrarnos cómo reducir daños y asumir los riesgos, pues no podemos cerrarnos los ojos a un problema como este, al contrario, se le tiene que dar una atención integral".

En la Universidad de las Américas, reconoció que se han hecho avances importantes en la materia, pero se requiere un conocimiento de la problemática, una atención al reconocimiento y los servicios que debe proveer la ciudad.

"Muchos jóvenes que utilizan sustancias, particularmente al inhalar solventes que están en la calle o que se alcoholizan y que representan un problema para ellos mismos y la sociedad, se les criminaliza.

Pero me parece indispensable que haya un grupo de atención integral desde la Secretaría de Salud y de la de Seguridad Pública que permita atender particularmente estos problemas, a estos jóvenes que no necesariamente están en situación de calle pero la mayor parte de su tiempo la pasan ahí y los acerca a la delincuencia".

Sobre el caso de la incautación de heroína en la colonia Condesa hace unos días, insistió que es importante reconocer que existe el problema, "además de saber qué tipo de drogas son y los daños que ocasionan para precisamente generar esa política integral que atienda esta situación en una sociedad tan grande y diversa como es la de la Ciudad de México".

Refirió que se tiene que tomar como ejemplo las políticas internacionales de éxito para erradicar las adicciones, "donde no sólo hay una perspectiva desde los cuerpo policiacos o los usuarios, sino también saber quiénes son, qué consumen, cómo son, porqué están bajo estas condiciones y cómo atenderla al mismo tiempo y que las problemática no crezca".

De hecho, aseveró, hoy en las propias delegaciones es muy distinta cómo actúa la policía entre las demarcaciones mismas.

"La perspectiva de la policía en Iztapalapa actúa muy distinto a la de Gustavo A. Madero y por ende, insisto, se necesita una policía integral, con mayor coordinación, vigilancia, supervisión, modernización tanto en su tecnología como en la propia Procuraduría General de Justicia de ciudad, con lo que se evitarían las prácticas de corrupción".

Agregó que "no es lo mismo atender a un joven de la Aragón a otro de Cuautepec, ambas en Gustavo A. Madero, o alguien que viva en Iztapalapa cerca del Periférico o a quien habita en la colonia Renovación".

>>>Puedo caminar tranquila por Tlalpan

Al ser cuestionada respecto de que algunos padres de familia que perdieron a sus hijos en el Colegio Enrique Rebsamen pidieron que compareciera ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, dijo que no fueron los padres, sino un abogado quien lo mencionó.

"En su momento presentamos toda la documentación que tenía la delegación y se constató que en mi administración como delegada no se construyó en el colegio, y en todo caso quien tiene que investigar es la Procuraduría, deben decir por qué no se ha detenido a la directora, por ejemplo", subrayó.

La ex delegada aclaró por qué las investigaciones no han avanzado.

"No voy a polemizar con los padres de familia, pues siempre estaré del lado de la verdad y la justicia. La Procuraduría debe llevar el caso a sus últimas consecuencias. Si me quieren citar asistiré, pero no veo por qué".

Aseveró que como jefa delegacional "hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance con un proyecto de gobierno y hay un reconocimiento de la ciudadanía, si no, no podría asistir a eventos y caminar tranquilamente en Tlalpan", finalizó.

Por la tarde, tendrá encuentros de precampaña con militantes, en las colonias Barrio san Rafael, Lomas Estrella y Lomas de San Lorenzo, en Iztapalapa.





