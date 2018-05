Sheinbaum anuncia que sí se hará mitin en Iztacalco

Ciudad de México

Luego de que autoridades de la delegación Iztacalco llevaran maquinaria pesada para "cambiar el asfalto" en el lugar donde este miércoles los candidatos de la coalición, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, deberían realizar un mitin, la aspirante dijo que la reunión con simpatizantes sí se llevará a cabo.

"Nos vamos a instalar ahí porque ya habían dado el permiso. Están utilizando cualquier artificio para evitar que siga creciendo Morena, la verdad es que vamos muy bien el ciudad y por eso sólo les queda el miedo, la amenaza y la violencia, pero allá ellos porque finalmente la ciudadanía lo único que hará es castigarlos por lo mismo", dijo.

En entrevista, la aspirante comentó que espera que no haya violencia en el mitin en la calle Sur 16, entre 245 y Rojo Gómez, "nosotros siempre hemos actuado de manera pacífica así que hacemos un nuevo llamado al jefe de gobierno para que actúe como tal".

Expuso que esta situación ya se ha manifestado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, "pero acudiremos nuevamente, tampoco es que tengas demasiados instrumentos".

Acotó que "en el propio instituto electoral este lunes hubo un posicionamiento muy fuerte de lo que ocurre en la ciudad, en los tribunales, la Fepade, etcétera, pero no hay respuesta, así que llamamos a la ciudadanía para que esté tranquila y no caiga en ninguna provocación y que actúe libremente el día de la votación".

La candidata a la Jefatura de Gobierno reiteró que la coalición no caerá en las provocaciones de sus adversarios.

"No puede ser que un grupo minoritario decida que no se pueden ejercer los derechos políticos, pero no vamos a caer en ninguna provocación vamos ser pacíficos como siempre lo hemos sido, aunque firmes en defender los derechos de la ciudadanía pues no son los derechos de Morena, sino de todos los que vimos en la ciudad".

Sheinbaum anunció que los diputados de Morena están en contacto con las autoridades del gobierno de la capital para tener seguridad en los mítines que se harán en Benito Juárez, Coyoacán e Iztapalapa, en los que estará el candidato presidencial.

"Insistimos: que el jefe de Gobierno actúe como tal no como presidente de un partido político como lo está manifestando y que se den las garantías individuales y defender los derechos humanos de todas y todos", señaló.

Sheinbaum Pardo ha suspendido mítines o recorridos debido a presuntas provocaciones de sus adversarios que comprometan la seguridad de los simpatizantes de la coalición.

Como el ocurrido el pasado 3 de enero en las colonias Villa Quietud y Ajusco en Coyoacán, donde se registraron trifulcas y sillazos.

El 25 de enero, en la colonia Alianza Popular Revolucionaria, también en Coyoacán, se suspendió el evento debido a la falta de condiciones de seguridad, lo mismo ocurrió el 11 de abril, en la colonia Adolfo Ruiz Cortines, en la misma demarcación.

En la Gustavo A. Madero, los morenistas también suspendieron eventos en la colonia Providencia y Juan González Romero, el 12 y 21 de abril.

También el 21 de abril en la colonia Progreso Nacional de esa demarcación se cambió el mitin por un recorrido, pues en el lugar autorizado para realizar la reunión se instalaron sorpresivamente juegos mecánicos.

El 27 de abril en la colonia La Pastora también se hizo recorrido pues en la plaza donde se debía efectuar el mitin, la delegación hizo una fiesta del "Día del Niño".

En la Venustiano Carranza, la demarcación negó los permisos para realizar mítines en la colonia Adolfo López Mateos y en el pueblo Magdalena Mixhuca; en su lugar Morena realizó recorridos.

"Como partido político, el PRD está con un castigo enorme de la ciudadanía, es clarísimo, no sólo lo decimos nosotros o las personas, están las propias encuestas, hay un castigo muy fuerte y lo único que le está quedando es la compra del voto y la amenaza", dijo la candidata a MILENIO.





