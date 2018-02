Sheinbaum propone mejorar servicios a iniciativa privada

Ciudad de México

Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena a la Jefatura de Gobierno, propuso a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) a construir una visión de ciudad a largo plazo si gana los comicios de julio próximo.

"Hoy no existe una planeación en infraestructura y viabilidad en la ciudad que nos permitan resolver los problemas en ambos temas, por ello los conmino a que caminemos juntos para hacerlo", apuntó.

Dijo que para tener desarrollo económico en la capital es indudable que se requiere de la iniciativa privada.

"Para ello, debemos darnos cuenta que ese desarrollo debe ir de la mano con el desarrollo sustentable y el tema ambiental, pues desde mi perspectiva, no pueden ir separados".

Durante el Foro "Infraestructura para el futuro de la Ciudad de México", en la sede de la CMIC, especificó que Morena no concibe la obra pública sin capital privado, pero tiene que ser con planeación.

"Actualmente, la ciudad tiene un dinamismo en términos de la construcción que no se había visto desde hace muchos años, sin embargo, este esquema de desarrollo inmobiliario que lleva, no ha sido acompañado de un desarrollo en los servicios y la mejora de estos, por ello en varios puntos de la ciudad hay socavones o no hay servicio de agua potable", manifestó.

Subrayó que la ciudadanía tiene la barrera de movilidad que no le permite tener el desarrollo económico que merece.

"La infrestructura para transporte es muy mala, ¿dónde quedó el plan maestro del Metro?, el Metrobús se diseñó para 10 líneas y cuatro de las que existen no están en los lugares donde fueron diseñados originalmente", dijo.

Finalmente, sostuvo que si la ciudad pretende ser una de las mejores en el mundo "se tiene que trabajar con proyectos, no ocurrencias, pues no se puede decir que se van a construir varios kilómetros de Metro, sin una proyecto, una plantación".





