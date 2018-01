Sheinbaum niega que Morena contrate 'golpeadores'

Ciudad de México

Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena a la Jefatura de Gobierno, negó que el partido haya contratado a golpeadores para reventar sus dos mítines en Coyoacán y subrayó que su partido se conduce bajo los principios de paz.

"Habrá que preguntarse por qué lo haríamos, qué lógica tendría lo que están planteando estas personas, no tienen lógica, no tiene pies ni cabeza.

Es un invento, ¿qué lógica hay de que un partido político en precampaña que ya está trabajando adecuadamente haga eso? Su principio es la paz y el cumplimiento de las leyes. Sólo espero que jefe de Gobierno garantice la gobernabilidad y la libertad política en esta ciudad".

Durante su encuentro con diversas organizaciones civiles para hablar sobre el Sistema Anticorrupción de la capital, la ex delegada de Tlalpan explicó que su negativa para firmar el Pacto de Civilidad, propuesto por el jefe de Gobierno, fue que no le parece que la seguridad debe ser garantizada a través de un pacto.

"La posición de Morena es porqué un pacto. Lo que se tiene que hacer es castigar a los responsables de lo que ocurrió en Coyoacán y que se garantice la no violencia política y para ello no se requiere ningún Pacto de Civilidad, pues se trata de cumplir con la ley", argumentó.

La precandidata de Morena subrayó que su partido se conducirá bajo los principios civiles de la paz y que no caerán en ninguna provocación:

"No se preocupen por Morena, nosotros nos regimos por principios civiles, éticos y de paz. Y lo vamos a seguir haciendo de esa manera, no vamos a caer ninguna provocación, pero en este caso no es un asunto de partidos políticos, sino de una agresión que se vivió y que se tiene que castigar a los responsables".

Sobre el llamado del INE para un pacto entre partidos, Sheinbaum Pardo dijo que valorarán la propuesta: "la condición es distinta y se valorará. En el otro caso, nosotros lo que pedimos es respeto a la ley y justicia".

Se eligen a integrantes del InfoDF para cuidarles la espalda a funcionarios

Respecto al Sistema Anticorrupción de la capital Sheinbaum acusó que se están eligiendo a las personas que no garantizan transparencia.

"Quienes están eligiendo a las personas del sistema anticorrupción en la Ciudad de México, como en el caso del InfoDF, no garantiza una autonomía, al contrario, es para cuidarme las manos, las espaldas a los funcionarios salientes", dijo.

La ex delegada de Tlalpan manifestó que en el caso de la corrupción desde hace años se han creando instituciones, normatividades, comisiones, asociaciones vinculadas con la institución pública, pero "si nos preguntáramos si hoy hay más corrupción, probablemente la respuesta sería sí".

"¿Qué es lo que está pasando con las situaciones creadas que no dan resultados?, pues que hay un régimen asociado con la corrupción desde hace muchos años en este país, y desafortunadamente ha regresado a la ciudad", expuso.

Acotó que tiene que haber contrapesos claros y reales en las instancias de gobierno y estos solamente se construyen a partir de la autonomía de esos espacios.

"Si no hay Sistema Anticorrupción en la Ciudad de México que tenga una verdadera autonomía y que esté presionando para que los compromisos que establece un gobierno de transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto, se lleven a cabo, difícilmente se puede desarrollar".

En ese sentido, comentó que Morena está abierto para que participen los organismos de la sociedad civil, pues afirmó que no desean que los organismos ciudadanos sean una repartición de cuotas de los partidos políticos.

"Los ciudadanos que van a ser propuestos al InfoDF tienen que salir de ustedes y existe la garantía de que independientemente de quiénes sean si se considera que lo que va a promover es la transparencia.

"Queremos que realmente se involucren expertos, conocedores, ciudadanos, independientemente de si están de acuerdo con Morena o no, estén en esos espacios, pues para eso se crearon", finalizó.







