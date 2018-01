Si Mancera quiere actuar, que indague agresiones: Sheinbaum

Ciudad de México

No se necesitan granaderos, con la presencia de policía es suficiente para que los actos de precampaña y campaña se desarrollen en libertad, si el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en verdad quiere actuar, que le pida el procurador que se abran las carpetas de investigación para castigar a los culpables de las agresiones que sufrimos, aseguró Claudia Sheinbaum, aspirante por Morenas al gobierno de la Ciudad de México.

"Espero que luego de lo dado a conocer respecto de las dos personas que salen en los videos y que aceptaron haber participado en las agresiones, las cuales tienen antecedentes penales, incluso de delitos sexuales, se actúe en consecuencia, pues no vamos a dejar de insistir en que se haga justicia", dijo.

Tras su participación en el "Foro de desarrollo urbano y espacio público", la doctora se refirió a la promesa de Mancera Espinosa sobre la vigilancia en los mítines de precampaña y dijo que es suficiente con elementos policiacos.

"Los que pasó el domingo es que se dio una gran despliegue de ganaderos, el cual estaba totalmente fuera de lugar pues se trataba a un acto ciudadano, por lo que le mandé un mensaje al Secretario de Seguridad Pública (Hiram Almeida) donde le daba las gracias por el apoyo que nos daba, pero que consideraba que era excesiva la presencia de granaderos, con los policías es suficiente".

La ex delegada de Tlalpan espera que los mítines de todas las fuerzas políticas se desarrollen libertad, "pero insisto, no se requiere el cuerpo de granaderos".

Respecto a la solicitud de los tres delegados de Morena, Pablo Moctezuma de Azcapotzalco; Rigoberto Salgado de Tláhuac y Avelino Méndez de Xochimilco, así como los dos encargados despacho, Fernando Hernández Palacios de Tlalpan y Rodolfo González Balderrama, de Cuauhtémoc, de reunirse con el jefe de Gobierno, quien no les daría trato preferencial, afirmó:

"La posición de los cinco es que evidentemente están totalmente de acuerdo en que se presentó a las instalaciones de las delegaciones para el desarrollo de las precampañas y la campaña conforme la ley, pero que es importante que se haga justicia frente a los actos de Coyoacán", expuso.

Subrayó: "creo que eso es lo que debería de contestar Jefe de Gobierno en lugar de decir si se reúne con los cinco o no. ¿Dónde está la actuación de la Procuraduría frente a las agresiones que recibimos en Coyoacán? No tenemos noticia".

Sheinbaum espera que no se pierda ninguna comunicación con los jefes delegacionales, "de mi parte sigo esperando ver qué se hace con la denuncia que se presentó en donde se habla de la evidente presencia de funcionarios de la delegación Coyoacán en los hechos en los que fuimos agredidos, ¿dónde está la procuración de justicia"".

La ex delegada también se pronunció sobre la aspiración de Salvador Frausto Navarro para el consejo del InfoDF y quien es cercano al delegado en Coyoacán, Mauricio Toledo, afirmó: "es una vergüenza que no sólo no se haga justicia frente a los hechos de Coyoacán, sino que se les que la premiar".

La precandidata de Morena también habló sobre la posible unión de Rosa Icela Rodríguez, ex Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec), y Julián Andrade, ex director de Comunicación Social en el Gobierno capitalino a su precampaña.

"Lo platicaremos con ellos como lo hemos hecho como cualquier persona que esté dispuesto a encabezar el Proyecto de Nación de Andrés Manuel López Obrador y si es así, serán bienvenidos".

En el foro, Sheinbaum mostró un artículo que escribió sobre contaminación hace un año en la revista Ciencia, donde destaca que ha aumentado en los últimos años y subrayó la necesitad de una política ambienta que la reduzca.

"Estas son las mediciones del Sistema de Monitoreo la Secretaría del Medio Ambiente, con ellas podemos ver que hace falta una política de reducción de la contaminación porque no la hay".

Esta tarde, Sheinbaum Pardo estará en las colonias Olivar del Conde en la delegación Álvaro Obregón y San Francisco en Magdalena Contreras.





