Sheinbaum: Morena no firmó pacto porque no se cumple la ley

Ciudad de México

La razones de Morena, no del dirigente en la capital, Martí Batres, para no firmar el Pacto de Civilidad al que llamó el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) a los partidos es muy clara: no se ha cumplido con la ley, aseguró Claudia Sheinbaum, precandidata de esa fuerza política a la Jefatura de Gobierno.

"Qué bueno que se haga este llamado pero en ningún momento se toca el tema de lo que ocurrió en Coyoacán y de la justicia que se requiere. Es decir, ocurre los hechos, está identificados quienes nos agredieron, después hay un Pacto de Civilidad en respuesta a eso pero no hay un castigo a los responsables, es como un sinsentido", dijo.

Momentos antes, Batres Guadarrama, dijo en sus redes sociales que el documento del IECM, "en ningún momento plantea la exigencia de hacer justicia y sancionar a quienes nos agredieron en Coyoacán y en otros lugares de la ciudad. Omisión fundamental que impide se cumpla el objetivo que se pretende con dicha firma", por lo cual no acudieron a la cita de este jueves en el Instituto.

Sin embargo, solicitaron tener "un diálogo bilateral y directo" con Mario Velázquez Miranda, Consejero Presidente del Consejo General del IECM.

Sheinbaum Pardo, tras su participación en el Foro Seguridad y Justicia para la Ciudad de México, organizado por el Instituto Mexicano para la Justicia, comentó que espera que no se intensifique la guerra sucia durante las precampañas y campañas.

"En ese sentido Morena es muy claro; no se requieren Pactos de Civilidad, sino que se cumpla con la ley. ¿Dónde está, por parte de la Procuraduría los procesos que se hayan iniciado en contra de funcionarios que salen vídeos o que están en fotografías? ¿Dónde está ese procedimiento?, no hay nada de parte de la autoridad que está llamando a firmar el pacto... ¡es el mundo al revés!, no salió de la nada el pacto", acotó.

La precandidata de Morena también habló del proceso administrativo en su contra que aprobó el Tribunal Electoral por actos anticipados de campaña y aseguró que aún no ha sido notificada, pero en caso de que llegue, apelará.

"El procedimiento se inició por parte del PRI por una manta o cartulina donde aparece mi fotografía con la de una compañera que no sé quien la colocó, pero todavía no hay una sanción por lo que vamos a presentar nuestros argumentos".

Esperar a desiganar a fiscal

Respecto a la procuración de justicia en la capital, la ex delegada de Tlalpan afirmó que para que en verdad exista, se necesita retomar el control de la seguridad, las reuniones diarias muy temprano de la jefa de Gobierno con las instituciones de seguridad pública y el seguimiento que se le debe dar a cada problema.

También habló si su propuesta de aplazar el nombramiento del Fiscal Anticorrupción en la Asamblea Legislativa violaría la ley:

"La Ley que quisieron es increíble. Son una cantidad de puestos impresionante, Morena, presentó una controversia constitucional frente a esa ley porque viola la propia Constitución de la Ciudad que ellos votaron".

Agregó que "no sólo es el Fiscal Anticorrupción, sino el Fiscal de la Ciudad de México, el procurador. No puede ser que se elige en estos momentos hay que esperar al proceso electoral; ya se hizo a nivel nacional, lo dijo el Presidente, sería absurdo que esto se hiciera en la ciudad con el propio PRD y el PAN fueron los que dijeron que no debería haber un fiscal carnal".

Se preguntó dónde están las instituciones de seguridad y procuración de justicia la Ciudad de México y por qué tiene que entrar en acción la Marina y el Ejército en la capital, ¿dónde está el diagnóstico?, ¿por qué no actúa la policía preventiva?", cuestionó.

Llamado a la paz en Coyoacán

Sobre el encuentro que organizaron intelectuales y artistas de Coyoacán el próximo domingo en el Jardín de Santa Catarina, la doctora confirmó su asistencia y mencionó que el senador Alejandro Encinas es quien ha hecho todas las gestiones y espera que si el PRD ya firmó el Pacto de Civilidad, "pues que sean civiles".

En entrevista con MILENIO, el senador Alejandro Encinas dijo que se trata de una iniciativa de muchas personas y él sólo es un intermediario para apoyar la logística de la organización.

"Es un grupo de académicos, intelectuales, artistas, ciudadanos y empresarios para hacer un llamado, más allá de los partidos, sin signos partidarios a que las elecciones en la ciudad y el país se realicen en plena libertad".

Refirió que "queremos unas elecciones en paz para que la gente pueda ejercer su derecho sin ningún problema. Es impresionarte la violencia que se ha registrado, son hechos lamentables desde que se eligen democráticamente las autoridades en la ciudad y no pueden permitirse ni tolerarse.

"Esperemos que la autoridad federal, local y las electorales cumplan con su responsabilidad no solamente para las garantías al desarrollo de las campañas, sino también para que los partidos y sus candidatos cumplan con la ley. La tolerancia debe prevalecer igual que el respeto. Quien viole la ley debe ser castigado, ese es el llamado".

Aseveró que ya se informó a la delegación de Coyoacán y la Secretaría de Gobierno de la Ciudad y todo lo que corresponde a la normatividad, "pues es algo pequeño no de masas ni un mitin. Espero que haya todas las condiciones para que no haya ningún problema", finalizó.





EB