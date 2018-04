Sheinbaum se mofa de Barrales por tuit de Cárdenas

Ciudad de México

Claudia Sheinbaum, candidata a la Jefatura de Gobierno por la coalición Juntos Haremos Historia, se burló de su contrincante de Por la Cdmx al Frente, Alejandra Barrales, luego de que Cuauhtémoc Cárdenas asegurara que su voto en la capital sería para Marco Rascón.

"Como dice la canción (que interpreta Lupita D'Alessio) 'mentira todo era mentira'", y soltó una carcajada.

Tras un recorrido por las colonias Garcimarrero, y Las Cuevitas, en la delegación Álvaro Obregón, acotó que "ya aclaró el ingeniero Cárdenas que es una fake news".

Ayer, Barrales Magdaleno publicó en su cuenta de Twitter una foto con el ingeniero con el mensaje: "El ingeniero Cárdenas es un ejemplo de congruencia y dignidad. Él comenzó la lucha por la que México dio un giro definitivo hacia la democracia y es gracias a su ejemplo que varias generaciones decidimos dar la batalla por la #CDMX".

Y en un segundo tuit, Barrales excribió: "La ciudad en la que hoy vivimos no podría entenderse sin él, sin su lucha, sin su historia. Gracias por la charla y los consejos, ingeniero", con lo que daba a entender que tenía su apoyo.

Pero este miércoles, el ex jefe de Gobierno publicó en su cuenta de Twitter: "No cerraré puertas a quienes me buscan para entablar diálogos. Fotos no significan mi apoyo. En la Ciudad de México votaré por el compañero del Centro L. Cárdenas: Marco Rascón".

Además de que "en lo nacional no apoyaré a ninguna campaña conservadora. Solo votaré por quien se comprometa a impulsar reversión de la contrarreforma constitucional de los artículos 27, 25 y 28 en materia energética".





