Sheinbaum: a Mancera se le olvidó que el Metro subió

Ciudad de México

La precandidata de Morena al gobierno de la Ciudad, Claudia Sheinbaum dijo que al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Macera, ya se le olvidó que en su administración el precio del Metro subió dos pesos por lo que resulta incomprensible que ahora diga que cumplió con su compromiso de no aumentar la tarifa.

"Ya se lo olvidó que subieron el Metro de tres a cinco pesos y que se comprometió a que con ese incremento se realizarían 11 acciones, de las cuales no se ha llevado a cabo una sola", expuso.

Asimismo, refirió que en el tema del agua también se le olvido que el presupuesto para la infraestructura y abasto del líquido es el más bajo que se ha registrado en años.

Luego de su participación en el "Foro Agua y Saneamiento", en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa, la dijo que el subsidio al Sistema de Transportes Colectivo, no es el logro de Mancera sino algo que debe hacer cualquier Jefatura de Gobierno o en su momento la Regencia, pues el metro nació subsidiado y tiene que seguir así.

"Lo que él tiene que hacer es explicar por qué subió la tarifa y dice que no aumentó, así como porque no se han desarrollado las 11 acciones a las que se comprometió, y de paso, que transparente el Fondo que creó el mismo incremento porque es una de las mayores opacidades del gobierno de la Ciudad", afirmó.

Agregó que de los 10 mil millones de pesos de este Fondo, es obligación del mandatario local decir para qué se han usado "pues el Metro está en su peor condición que nunca jamás haya estado en términos de su operación".

"No ha habido inversión en su mantenimiento, tampoco en las propias estaciones, los usuarios tienen una queja enorme de funcionamiento, cerca del 20 por ciento de los trenes están en mantenimiento, ¿dónde está el recurso?", expresó.

Además, manifestó que Mancera Espinosa se olvidó del tema del agua, del cual expuso en el Foro, la distribución en la ciudad está en un esquema absolutamente arcaico y se tiene que trabajar en ello, así como en las fugas, utilizar el agua de lluvia, y el tratamiento y reciclamiento del líquido.

"Es increíble, por ejemplo, la distribución del presupuesto de este año hay una discrecionalidad enorme en programas sociales que están desarrollando las delegaciones del PRD, que en realidad solamente están camuflajeando el uso de recursos públicos para un uso electoral, y el Sistema de Aguas tiene el menor número de recursos que haya tenido en los últimos años", manifestó.

En ese sentido, y respecto a la queja que Morena interpondría en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) en contra del PRD, por supuestamente usar recursos públicos para campañas electorales en la capital comentó:

"Que explique por qué hay el mismo número de promotores (que quieren contratar) que el número de secciones electorales en Iztapalapa, qué tiene que ver eso con el Parque La Quebradora, por ello es muy importante lo que pido Martí (Batres), y que el Instituto Electoral vea esa citación, pues ellos son los que tienen que vigilar que no se utilice los recursos públicos para acciones electorales pues es totalmente ilegal y está penado. De hecho, estamos evaluando también presentar la queja ante la Fepade".

Nuega simulación en otra precandidata de Morena

Al ser cuestionada en cuanto a si es una simulación que haya otra precandidata de Morena a la Jefatura de Gobierno, Cristina Cruz, quien va a los mítines de Sheinbaum y no quiere dar declaraciones, la ex delegara en Tlalapan aseguró que no es así.

"Ella se inscribió a la contienda interna, tiene sus propios spots en televisión y tendrá sus razones por las que se inscribió. Si ella va a las reuniones de militantes junto a nosotros es porque todos las y los precandidatos decidimos promover a Morena juntando nuestras prerrogativas, que a la fecha se han gastado cerca de dos millones de pesos, y en estos días lo subiremos a la red", finalizó.

Por la tarde, la precandidata se reunirá con militantes de la Ampliación Santiago Acahualtepec, Pueblo Santa María Aztahuacan y colonia Renovación, en Iztapalapa.









