L7 de Metrobús causa problemas viales: Sheinbaum

Ciudad de México

Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno, criticó la Línea 7 del Metrobús, pues dijo que su implementación no fue la mejor.

"No me he subido a la línea 7 pero he pasado por Reforma y está causando muchísimos problemas. Creo que no se le puede llamar Metrobús, son más bien autobuses de dos pisos que están circulando por la Reforma porque no sustituyó a quien brinda actualmente el servicio", explicó.

Refirió que "además, las vueltas que dan realmente no están hechas para estos autobuses y generan muchos problemas, particularmente en los retornos y también hay que ver el tema de la publicidad en Reforma porque es una de las avenidas más bella de la ciudad y la publicidad no ayuda a mejorar su visibilidad".

Subrayó que es un proyecto que tiene que revisarse, pues "cuando se satura una vialidad como es el caso de Reforma, impacta al resto de las vialidades de la ciudad, ahora tenemos problemas en Insurgentes y otras zonas. Me parece bien que haya proyectos de transporte público novedosos, nuevos, pero quiero que su implementación no fue la mejor".

Aseguró que de llegar a la Jefatura de Gobierno, se deberá revisar la línea, ver los derechos que se han generado a partir de esta nueva línea y resolver los problemas que está generando.

También arremetió en contra de la publicidad en Reforma, pues dijo que no le parece correcto que se llene de ella a toda la ciudad pues se trata de un tema de contaminación visual y lo cual no le parece que era necesario.

Al ser cuestionada respecto de si se trató más de un tema de negocio que de transporte público, comentó que "no quiero catalogarlo, pero lo cierto es que no es un proyecto de transporte público que esté resolviendo el problema de movilidad".

La candidata de Morena reveló que su registro como candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) será hasta el 16 de marzo.

>>> El tema de género es parte de un proyecto de ciudad

Tras su participación en un conversatorio con emprendedoras del sector empresarial, Sheinbaum dijo opinó que más que crear una Secretaría de la Mujer e Igualdad, como lo propuso el jefe de Gobierno, se deben desarrollar políticas públicas.

"La ciudad tiene muchos derechos para las mujeres que es importante reivindicarlos, pero sigue habiendo muchísimos problemas. El tema de crear nuevas instituciones no solamente es ponerle el nombre, sino que realmente desarrolle políticas públicas para los sectores que está atendiendo, así que, digamos, es subirse al tema, pero más que sólo pensar en instituciones, hay que ir por las políticas", mencionó.

En ese sentido, apuntó que lo primero que se debe hacer es visualizar la violencia hacia la mujer en todos los ámbitos, pues al estar invisibilizada seguirá siendo una problemática.

"El tema de la desigualdad en las mujeres tiene que ver con visualizar la desigualdad y la campaña #MeToo que se hizo a nivel internacional a partir de la reivindicación de distintas mujeres en Hollywood tiene esa virtud, de visualizar la violencia de género y el acoso sexual, pero este también tiene que verse a nivel de desigualdad laboral, en la familia, vida social y privada.

Aseveró que la mujer que llega a un puesto de elección o al de una empresa tiene que reivindicar a topas o se convertirá en una reproductora de la cultura machista, en donde las mujeres no valen.

"No es suficiente con ser mujer para reivindicar los derechos de las mujeres. Para mí, el tema de género es parte de un proyecto de ciudad y es parte de un proyecto de nación, el género es fundamental pero no lo es todo, hay muchas desigualdades en nuestra sociedad, no es lo mismo cualquier mujer que acceda a un puesto público, aquí hay proyecto, reivindicaciones y honestidad porque hay mujeres que no son honestas y eso es fundamental en el próximo proceso que se viene en adelante", refirió.

Acotó que el estar en este momento, a punto de ser candidata formal de Morena a la Jefatura de Gobierno "es un orgullo y un honor, pero no me siento más que cualquier mujer en esta sociedad, soy una más que reivindica los derechos de las mujeres".





EB