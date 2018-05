Sheinbaum va por fusión de Secretaría del Trabajo y Economía

Ciudad de México

Además de prometer una red de estancias infantiles, la candidata a la Jefatura de Gobierno por la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, dijo que de ganar, fusionará la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México con la de Economía.

"Nuestra idea es desaparecer la Secretaría del Trabajo y pasarla a la Secretaría de Economía, hacer una sola instancia porque nos vemos la necesidad de que estén separadas", dijo.

Agregó que "a partir de ahí, se consolidarían los apoyos como el de desempleados, se fomentarían más los microcréditos, y al mismo tiempo la red de apoyos a fondo perdido para las mujeres".

Al encabezar el encuentro "Madres de familia por la igualdad", en la que estuvo la ex ministra Olga Sánchez Cordero, quien de ganar la presidencia Andrés Manuel López Obrador, ocuparía la Secretaría de Gobernación, la aspirante manifestó que la red infantil tiene que agrupar tanto las que tiene a su cargo el DIF y las de las delegaciones.

"Se trata de hacer una sola red de estancias infantiles gratuitas. Ya estamos identificando cuáles son los lugares donde más se necesitan para poder ubicar nuevas, de hecho los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) serían parte de ello, ya de hablaría con las o los alcaldes electos para ver si dentro de ellas o como parte del gobierno central, ya estamos trabajando en la propuesta", apuntó.

Refirió que en este momento no tiene un número exacto de estancias infantiles que se puedan crear, "pero lo que queremos es cumplir con la Constitución en la red de cuidados y vamos empezar por la red estancias infantiles".

Recordó que los Cendis dependen de las delegaciones y hay un autogenerado, en donde se cobra a las familias, la idea es que sean gratuitas, que la responsabilidad la asuma el gobierno de la ciudad.

"Hay un grupo muy importante, algunas son de Sedesol, que dependen del gobierno federal, del IMSS y hay uno de estancias que le llaman Centro Comunitarios Infantiles que sean ido creando a lo largo de la historia de la ciudad y que están asociados a la Secretaría de Educación de la ciudad que cobran muy poco y que nos han estado pidiendo apoyos", mencionó.

Acotó que "esta red de estancias infantiles es parte del proyecto de lo seis años de gobierno pero en el primer año quedaría consolidada y a partir de ahí, el crecimiento".

Subrayó que para garantizar el derecho a las mujeres "hay que adecuar todas las leyes secundarias a la nueva Constitución de la Ciudad de México, lo que le tocará al nuevo Congreso Local, pero está muy clara la Constitución en establecer el derecho de las mujeres. Y este programa de cuidados tiene que ver micho con ello a partir de estancias infantiles que ya enviaríamos una iniciativa que se requiriera y aparte trabajar con el próximo Congreso Local para la adecuación de la Constitución".

Señaló que se deben generar campañas no solamente publicitarias, de concientización en la igualdad de la mujer como sujeto, como persona y con su dignidad sobretodo en el tema de la violencia y los abusos, así como de que es indispensable que el hombre coopere en el hogar el tema, "pues no se puede seguir diciendo que la mujer es la encargada del trabajo del hogar y el hombre no, se deben dar todas las condiciones para que sean los dos quienes puedan desarrollarse", finalizó.





