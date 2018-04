En debates, me concentraré en propuestas: Sheinbaum

Ciudad de México

Tras tener un encuentro con la comunidad estudiantil del UNITEC Campus Sur, la candidata a la Jefatura de Gobierno de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, mencionó que se siente satisfecha por el debate que tuvo esta mañana con sus contrincantes Alejandra Barrales, de la coalición Por la CdMx al Frente, así como con Mikel Arriola, del PRI, en el noticiero "Despierta" de Carlos Loret.

"Estuve muy a gusto, entiendo que ellos quieran criticar y levantar falsos, pero nosotros nos concentraremos en las propuestas, estoy muy tranquila", dijo.

Especificó que es bueno que haya debates para que se contrasten las ideas y perfiles, "pero sería bueno que nos dieran más oportunidad de hablar, sin tantas interrupciones, pero es parte del debate".

Al respecto, opinó sobre el uso político que le dan sus contrincantes al caso del Colegio Rébsamen como línea de ataque: "utilizar una tragedia como parte de una campaña electoral, habla de la clase de personas que son quienes lo hacen", afirmó.

Sheinbaum dijo que ella tomará una actitud tranquila y no una ofensiva en los debates: "la ciudadanía está harta de ver puros pleitos, por ello es necesario dar propuestas, eso es lo que quieren escuchar. Estoy muy tranquila, serena, no tengo nada que esconder y así vamos a gobernar la ciudad".

La candidata a la Jefatura de Gobierno fue tajante sobre la acusación de Barrales Magdaleno, quien dijo que Sheinbaum necesita de Andrés Manuel López Obrador para hacer campaña en la Ciudad de México.

"El próximo 20 de abril nos tocan otros eventos con él, pero sigo con mis eventos territoriales todos los días. Están obsesionados con Andrés Manuel López Obrador, pero que se tranquilicen, será el próximo Presidente de México".

Afirmó que "la ciudad ya se tiene ganada y el tema aquí es que queremos ganar la Presidencia la República, que también se tiene ganada, pero para nosotros es muy importante, fundamental un Proyecto de Nación y nuestro Proyecto de Ciudad, es parte del primero. Somos muy responsables con ese proyecto pero es fundamental ganar el país".

La ex delegada de Tlalpan volvió a negar las acusaciones sobre la construcción del segundo piso cuando era secretaria del Medio Ambiente del entonces Distrito Federal, y dijo que esta obra fue auditada.

"La información nunca se reservó, ha estado disponible desde hace más de una década y se puede consultar, ahí están los contratos. Los reto a que me digan otra obra que después de 10 años se siga publicando toda la información, fue una de las obras más auditadas", dijo.

Sheinbaum no estuvo de acuerdo con la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para permitir el registro de Jaime Rodriguez "El Bronco" en la boleta.

"No estuvo bien por los señalamientos que había. No sé por qué lo hizo, en todo caso que se lo den a Marichuy o a otros que buscaban la candidatura independiente, si pone reglas, que se cumplan y si no, pues que todos participen y que sea la ciudadanía quien elija. De todas maneras y en esas condiciones, Andrés Manuel va a ser Presidente", concluyó.





