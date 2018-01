Por ideas viejas, Polevnsky llama "chavo ruco" a Anaya

Ciudad de México

La presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, calificó al precandidato de la coalición 'Por México el Frente', Ricardo Anaya de “chavo ruco” toda vez que dijo, “tiene puras ideas viejas” al tiempo que advirtió que la guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador, continuará y vendrá con más fuerza, pero afirmó que “no le harán ni cosquillas”.

En conferencia de prensa con motivo de la reunión plenaria de Morena, la presidenta nacional de ese instituto político, aseguró que hay un nivel de agresión “desmedida” contra Morena y su precandidato, añadió que el tabasqueño es el único que tiene un proyecto claro de nación a diferencia del resto.

“Están en un nivel de agresión desmedida, yo he estado atendiendo unos supuestos debates que no son debates, son dos contra una y quiero decirles que, si yo fuera de otro partido estarían diciendo, es violencia de género, pero como son del PAN y del PRI entonces no dicen que es violencia de género, entonces véngannos tu reino que son dos contra uno, pero tenemos para eso y para más”, subrayó.

En este contexto, la líder de Morena señaló que hay una guerra sucia que no ha parado desde 2006, dijo que López Obrador solo se burla de ellos ante lo absurdo de los planteamientos como es el apoyo del gobierno ruso.

“Pues la verdad es que tenemos la credibilidad que tiene Andrés Manuel López Obrador con realidades, porque AMLO es el único que realmente está probado con resultados que tuvo en la Ciudad de México mientras los otros…el chavo ruco de Anaya, que quiere presumir que es joven, pero tiene pura idea vieja, la verdad, y que anda viendo qué se vuela de propuestas y de proyectos, es una cosa tremenda", dijo.





Todos quieren ser López, pero nadie MEADE

"Yo les he dicho - continuó - muchas veces, este chavo ruco, todo mundo lo conoce, ha traicionado a todos y a los que se le acerquen ya se los advertí también los va a traicionar, y el otro, que les puedo decir, nos dice López, pues ya dijimos, todos López y orgullosamente, todos queremos ser López pero nadie quiere ser Meade”.



