Presentan en PGR dictamen sobre enriquecimiento de Barrales

Ciudad de México

Patricio Caso, coordinador de campaña de Mikel Arriola, afirmó que el aspirante priista a la Jefatura de Gobierno "sale fortalecido del debate" y es que dijo su contrincante por la coalición Por la CdMx al Frente, Alejandra Barrales "no pudo responder sobre su patrimonio.

Acompañado por Fernando Zarate, coordinador territorial y diputado del Partido Verde, el asesor de Arriola anunció que presentó ante la PGR un dictamen externo emitido por un perito contable para demostrar el presunto enriquecimiento ilícito de Barrales Magdaleno.

Detalló que este dictamen, analiza de manera minuciosa los ingresos económicos y bienes inmuebles de la perredista, basándose en su declaración 3de3.

"Voy a citar textual lo que dice la conclusión: al realizar el estudio la denominada declaración 3 de 3, a consultas de carácter público, así como de los documentales, información y argumentos vertidos en los escritos de denuncia se determina que no son razonables los ingresos obtenidos por Alejandra Barrales Magdaleno, no es su patrimonio toda vez que no tendía la solvencia económica suficiente para poder adquirir los bienes inmuebles que ella misma manifiesta en su declaración", expresó.

Recordó que esto es una prueba adicional que se adjudicará al expediente original que fue presentado el pasado 21 de marzo, cuando ante la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en el Servicio Público Federal de la PGR denunciaron a Barrales por la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

Por otra parte, Zarate dijo que se debe acreditar de dónde vienen sus ingresos y por ello la citarán a comparecer "porque este delito es castigado de 2 a 14 años de prisión, cosa que va a determinar un juez".

Insistió en que la senadora con licencia responda si tiene algo que ver con la construcción ubicada en Rubén Dario 225.

>>> Protesta por Mikel

Cerca de 25 personas que se dijeron trabajadores del IMSS protestan afuera de la casa de campaña del candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, ubicada en la calle de Tonalá, en la colonia Roma.

Los manifestantes reprochan a Arriola que "nos obligó a entrar a los hospitales después del sismo sin dictámenes estructurales".

"Obligó a los compañeros de La Raza a entrar a trabajar sin un peritaje. Los trabajadores del IMSS hacemos responsable a Mikel Arriola de cualquier cosa que suceda durante un sismo en un hospital. No hay seguridad", acusaron.

Negaron que el candidato del PRI haya sacado de la quiebra al IMSS y agregaron que hubo despidos injustificados. "¡Seguro social patrimonio nacional!", exclamaron.





EB