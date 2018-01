Hay que poner en el mapa temas que han ignorado

Guadalajara

Con una trayectoria de décadas en la política, siempre desde partidos representantes de la izquierda, Carlos Orozco Santillán busca el candidato por el PRD en las próximas elecciones para gobernador, una labor que señala, servirá para retomar los posicionamientos de izquierda que puedan enriquecer el nivel de debate en un estado que considera conservador, pero preparado para que la izquierda llegue al poder, pues considera que es un pendiente de Jalisco y de todo México.



En entrevista para MILENIO RADIO JALISCO, el precandidato acepta que el panorama es adverso y el ultimo antecedente electoral así lo demuestra, cuando el PRD alcanzó apenas el cinco por ciento de la preferencia electoral, no obstante, ve a un Jalisco sumergido en la violencia y corrupción, con una sociedad que necesita emerger y a la cual buscará llevar las propuestas concretas de la corriente de izquierda.



¿Le toca bailar con la más fea en este proceso electoral?

Coloquialmente sí, pero no me parece que sea, sino un reto, yo creo verdaderamente en los retos, por fortuna mi antecedente deportivo juvenil incluye cruzar el lago de Chapala el 11 de diciembre 1977 cuando nadie lo había hecho en la historia. Ahora es una travesía en la que espero hacer un recuento de lo que hemos avanzado desde la izquierda y en el Partido de la Revolución Democrática, al que le hace falta, en mi opinión, definir sus posicionamientos porque hay mucha gente que realmente cree que son las mejores propuestas las de la izquierda, nada más hay que sacarlas de ese baúl ideológico para presentárselos con toda honestidad a las personas y desenmarañar lo que ha sido me parece una oscuridad, que a veces lo único que logra es engañar a la gente.



¿Por qué quiere ser gobernador del estado?

Primero porque aquí tengo a mis muertos. Aquí está mi padre, mi madre, mi amada hermana, aquí están mis mejores amigos, aquí crecí en Guadalajara, nunca he salido de la ciudad de Guadalajara y conozco bien el estado de Jalisco, conocí de cerca lo que es la marginalidad y la desigualdad y eso es lo que debe cambiar.



¿Raul Padilla pone, o influye en la designación de candidatos del PRD?

Como todos los militantes de un partido que tienen una trayectoria digamos ilustre, porque la influencia de uno de los personajes es probablemente más que la de otros, como el caso del rector general de la universidad Tonatiuh Bravo Padilla; Raúl Padilla López que fue diputado por el PRD, Raúl Vargas que también fue director de los hospitales civiles, Celia Fausto dos veces diputada, en fin, creo que hay muchos universitarios qué concluyeron que la mejor opción para este país era la izquierda y el partido que más representa a la izquierda en el momento en que asumimos esa posición fue precisamente el PRD. Raúl Padilla es un militante más del PRD con mucha influencia porque tiene una trayectoria impresionante en la construcción de la cultura de este estado.



¿Cómo construye un proyecto de estado para convencer a los militantes de que usted es la mejor carta del partido para la contienda?

No hemos tenido oportunidad de ser gobierno en muchas partes del país en este caso en Jalisco, que es conservador pero me gustaría educar socialmente a través de este debate, porque así me permiten hablar de estos temas frente a la población, estoy seguro que así como algunos alumnos de la Universidad de Guadalajara, podrían llegar a creer que tengo algo de razón y me refiero a factores como los grupos vulnerados en las colonias más marginadas de la ciudad, en las zonas marginales de la producción, como el caso de los jornaleros que fallecen en accidentes en las carreteras de Jalisco, en donde no hay atención prioritaria a pesar de estos constantes tipos de accidente por la manera en que son transportados estos trabajadores. Se trata de acabar con la desigualdad.



¿Cuáles son sus principales cualidades?

Primero quiero decirles que he llevado mi vida en congruencia, como académico sólo decir la verdad, con honestidad y yo creo que la principal carta que tengo es haber actuado toda mi vida desde la izquierda, no haber pertenecido a ningún partido que no sea izquierda y me formado en esta doctrina que es una visión del universo, de la ciudad, una visión de los derechos de toda la ciudad y creo que he aportado desde esa visión una congruencia que va ligada a la honestidad, no se puede ser de izquierda mintiendo y yo soy de izquierda.



¿Diputado, rector de un centro universitario y líder sindical, cuál disfrutó más?

Es difícil separarlas. La dirección sindical me llevó a debatir a todo el territorio mexicano, es muy rico debatir con gente preparada en las universidades, a mí me tocó hacer la gran transformación de las pensiones de la Universidad de Guadalajara, que es un tema nacional y me parece que el estado mexicano lo ha descuidado, creo que es un gravísimo problema la sustentabilidad de las pensiones, porque no la van a disfrutar las personas jóvenes; esto es un asunto de seguridad nacional que ha evadido el presidente y el estado mexicano. Es verdaderamente necesaria una reforma integral saben que el régimen de pensiones del estado de Jalisco, está en la bancarrota, creo que es la etapa que más me formó la del sindicalismo mexicano



¿Puede un gobierno estatal acabar con la violencia y la inseguridad, usted cómo lo haría?

Si, aunque suene un poco romántico es fundamental el rediseño del tejido social y hay que partir de las condiciones reales del Estado de Jalisco, que son la desigualdad, una profunda corrupción arraigada que algunos en los altos niveles políticos llaman cultural, pero es un asunto que se puede atender con reorganización del tejido social. Yo no creo que sea gratuito que la violencia se concentra en las zonas más abandonadas por el estado mexicano, particularmente la Costa Sur, pero también las colonias marginales de Guadalajara donde hay los más altos índices de criminalidad y todo esto tiene que ver con el abandono del estado; no sólo la presencia policiaca, sino el tejido social y el tejido infraestructural que permite un vínculo con la gente cuando no hay calles, cuando no hay alumbrado, servicio de recolección, no hay banquetas, no hay semaforización, ni policía. Esas son las características de un estado que no ha reconstruido su tejido social y el término se escucha rebuscado pero habría que preguntarles a quienes lo usan, que nos digan qué entienden por tejido social y si saben que no van a terminar con la delincuencia poniendo canchas de fútbol.

