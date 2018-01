Morena ya está en segundo lugar en Jalisco: Lomelí

Guadalajara

Para el precandidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la agrupación ha tomado fuerza en el estado y se perfila no solo como una de las protagonistas de la elección, sino que los comicios se definirán entre este partido y Movimiento Ciudadano, pues de acuerdo a datos estadísticos de la propia organización política, el PRI se ha rezagado y Morena se ha colocado como segunda fuerza en Jalisco.



Diputado Federal con licencia, Lomelí Bolaños, señaló en entrevista para MILENIO RADIO JALISCO, que realiza una precampaña basada en la experiencia de lo ocurrido en la elección del Estado de México, pues consideran que es necesario fortalecer las bases del partido en los municipios más lejanos, por lo que los recorridos que llevará a cabo en las 125 demarcaciones del estado, tienen como principio aquellas localidades más alejadas del Área Metropolitana de Guadalajara, mientras que para el cierre de la precampaña, esperan convocar a multitudes en la Plaza Juárez de Guadalajara, donde cerraran este proceso con la visita de Andrés Manuel López Obrador.



¿En realidad Morena es la esperanza de México?

Sí. Los mexicanos debemos entender que no nos quedan más que dos opciones: seguir administrando la pobreza, la violencia, la corrupción, la impunidad; la falta de oportunidad para nuestros jóvenes, la falta de medicamento en centros de salud. O por el otro lado, transformar a México de raíz y de fondo. Esas son las dos opciones que vamos a tener el primero de julio para que vayamos razonando al respecto.



Las empresas de Carlos Lomelí han estado envueltas en polémica, lo han acusado hasta de nexos con el narco, ¿qué dice al respecto?



Eso fue filtrado más que nada por la competencia. Cuando tú vienes de la cultura del esfuerzo y logras brincar a la mesa de la gente que controla los mercados, como sucedió en mi caso en el 2008, al llevarme un concurso grande en la Ciudad de México, a ellos no les gusta y van a hacer lo imposible por pararte, porque como en todo México, los mercados están concentrados en cuatro o cinco familias. Nosotros rompimos con eso, hemos luchado con eso, me tiraron un obús con un gran cañón, hoy estamos aquí estamos consolidados como industriales, participamos en el desarrollo de Jalisco, generamos 3 mil empleos y trabajamos continuamente para generar aún más, así que eso está superado.



¿Cuáles son sus fortalezas para la contienda electoral como precandidato a gobernador del estado de Jalisco?

Haber sido legislador federal me permite tener un panorama bastante claro de la situación del país, estár en los temas torales que vive México en la actualidad te permite tener un conocimiento más amplio y una parte formativa importante. Entre lo que se viene a plantear a la militancia es que sabemos lo que está viviendo el país y lo que exige la ciudadanía, además de que sé cómo abordar los problemas y buscar las soluciones, que realmente están bastante claras y Andrés Manuel López Obrador lo explica perfectamente bien en sus 50 puntos. La segunda es que yo sé hacer mucho con poco y no vamos a caer en lo que sucede cada que llega alguien, no pediremos margen para aprender, no estamos para eso.



Como médico se pueden salvar vidas, ¿por qué elegir la política como actividad profesional?

Después de que me dediqué a la práctica médica, donde daba 18, 20 consultas diarias, me dediqué a la venta de medicamentos y productos de curación. Un día veía en las televisoras lo que pasaba con el tema del desafuero de Andrés Manuel y ahí me pareció que me daba cuenta del rumbo que iba a tomar este país, incremento de violencia, falta de oportunidad de los jóvenes, dependencia energética y alimenticia, contaminación de ríos y lagos; veía venir esto que Andrés Manuel tiene 14 años diciéndolo. En ese momento apagué la tele, puse el control en el cajón, cerré el cajón, me paré y decidí salir para buscar cómo aportar a que México cambie y transformar la realidad que vivimos.



¿Es posible la creación de una Universidad Autónoma de Jalisco? ¿Cómo?

Hemos estado participando en una aportación mensual para abrir nuestras universidades (de Morena), hay 4 universidades de morena y lo que buscan es terminar con los jóvenes rechazados. Se debe dar más dinero a la Universidad de Guadalajara para que haya menos jóvenes rechazados, pero si esto fuera poco, se debe construir en Jalisco una Universidad Autónoma de Morena para que haya cero rechazados a bachillerato y cero rechazados a licenciaturas.



¿En qué posición se encuentra Morena como fuerza política en Jalisco?

Estamos en segundo lugar. Les quiero dar está primicia, muy pronto se van a dar cuenta que nosotros ya vemos por el retrovisor a Miguel Castro, que es un buen hombre, pero la marca lo arrastra, porque hay cansancio y decepción de la forma en que han llevado a la política en este caso el partido que encabeza Miguel Ángel. Nosotros estamos en segundo lugar y el encontronazo en la recta final va a ser entre Movimiento Ciudadano y Morena.



¿Cuál considera usted que es el verdadero peligro para México?

La gente se va a contestar sola, en el 2006 hicieron una gran campaña de desprestigio de que Andrés Manuel era un peligro para México, ahora, después de 300 mil muertos y 50 mil desaparecidos, ya sabemos quiénes eran el verdadero peligro para México. Si ustedes buscan en internet "Franja de Gaza" se darán cuenta que no hay tantos muertos en países en donde hay una guerra continua como aquí en México. aquí tenemos una guerra disfrazada. Después de esto, la devaluación, la dependencia energética, la dependencia alimenticia, los límites de inseguridad, la corrupción, impunidad... la gente ya sabe quién es el verdadero peligro, hoy por hoy el verdadero peligro son el PRI y el PAN y sus aliados.



¿Porqué la inseguridad y la violencia han llegado a los niveles que hoy se viven en México, cómo revertirlo?

La paz y la justicia de un pueblo y de un estado está basada en las buenas políticas públicas. Si nosotros tenemos jóvenes rechazados en las universidades, si seguimos perdiendo el poder adquisitivo, si nuestros jóvenes están en la calle y no tenemos posibilidad de recuperar la salud y tenemos empleos mal pagados, pues claro que los niveles de violencia se van a incrementar. Para tranquilizar y bajar los niveles, primero vamos a dar a todos los jóvenes la posibilidad de ingresar a preparatorias y universidades, segundo, se debe incrementar el poder adquisitivo del pueblo con economía de gran escala y hay que dar créditos blandos a la empresa micro y mediana, estimular la formación de empleo; con esto, vamos a reactivar, pero además se deben bajar los sueldos y gastos suntuosos de la política. Ya cuando la gente tiene para comer, empleo bien pagado, alimento de calidad en la mesa, bienestar en la bolsa, la posibilidad de tener acceso a servicios que permiten recuperar la salud, cuando se tiene eso, pues nadie en su sano juicio buscaría la delincuencia o la violencia como opción.

SRN