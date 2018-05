Dos candidatos del sur de Edomex renuncian a postulaciones

Toluca

A tres semanas que arranquen las campañas electorales locales, ya empezaron las renuncias de candidatos que lucharon a toda costa por tener un lugar en la contienda electoral y hoy dejan vacantes sus espacios para dar oportunidad a "otras figuras".

Los primeros en la lista son el candidato a alcalde de Luvianos del PRD, Anibal Martínez Peñaloza, quien buscaba la reelección y la panista Elizabeth Santana Almazán, quien encabezaba la planilla de Amanalco. Ambos por el Frente Opositor.

En los dos casos niegan que su decisión tenga que ver con temas relacionados con la inseguridad en la zona sur, donde Nueva Alianza dio a conocer que no lograron integrar planillas porque grupos delictivos amenazaron a sus aspirantes.

El próximo miércoles sesionará el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), para formalizar lo cambios de estos y otros casos que le han sido notificados en los últimos días y que alcanzan a modificarse en las planillas electorales.

Legalmente es posible hacer sustituciones por renuncia hasta el 10 de junio. Posterior a esa fecha sólo se pueden hacer cambios por causas graves como es muerte o inhabilitación, esto hasta el primero de julio, antes de la apertura de casillas.

El perredista Aníbal Martínez Peñaloza aseguró que no renuncia a la candidatura por cuestiones de inseguridad, sino simplemente para dar oportunidad a más gente que ha buscado ese cargo y tiene toda la trayectoria para ganar, como es el caso de Arnulfo Pérez.

"Renuncie para que otros compañeros que han aspirado desde hace muchos años tengan la oportunidad (...) la inseguridad no es un tema de Luvianos ni del Estado de México, es de todo el país", acotó.

Asimismo, negó que haya recibido amenazas. Sostuvo que su administración ha sido muy tranquila y el municipio es seguro.

"Yo me pasaré a retirar: estaré un rato en la banca, llevo dos años y medio y no he descansado. No me voy del PRD, seguiré trabajando".

Por su parte el líder del sol azteca, Omar Ortega, también aseguró que no hay un tema de inseguridad detrás de estas renuncias. Son casos donde los candidatos han tomado la decisión de manera personal.

"Más allá de inseguridad es un tema de reacomodos naturales en las planillas, hoy vemos también el caso de Amanalco que ya la candidata renunció y eso ya lo hizo ante el instituto, le corresponde a Acción Nacional", agregó.

LC