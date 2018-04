Expertos piden a candidatos compromiso contra corrupción

Ciudad de México

Los candidatos a la Presidencia de la República deben comprometerse a impulsar la conformación de la Plataforma Digital Nacional (PDN), que será uno de los principales instrumentos del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), advirtió Héctor Cárdenas, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Dicha plataforma tendrá como objetivo unificar y sistematizar todas las bases de datos, como CompraNet o el registro de servidores públicos sancionados, con las que cuentan diferentes instituciones públicas y que pueden servir para detectar y prevenir actos de corrupción.

Sin embargo, actualmente dichas bases de datos no están diseñadas para interactuar entre sí, pues su funcionamiento no está homologado y eso complica la lucha anticorrupción, dijo el especialista.

"Hay bases de datos muy robustas, muy sofisticadas, y hay algunas que son bastante incipientes, hay instituciones que apenas están empezando a recolectar estos datos", explicó Cárdenas después de participar en la presentación de un estudio sobre el inventario de bases de datos existentes que sirva como insumo para la construcción de dicha plataforma.

"La falta de información completa, integrada, dificulta la lucha anticorrupción... Es importante que todos los candidatos, todas las campañas, se comprometan a seguir con esto adelante. Darle continuidad con una visión un poquito distinta, es decir, es continuidad pero con un giro hacia la integralidad, hay que seguir trabajando, no hay que tirar las cosas a la basura, hay que construir sobre ellas y darle un sesgo para generar información más integral, más completa, que permita justamente llevar la lucha anticorrupción a otro nivel, a un nivel más completo y más productivo", aseguró.

El académico expuso que "el gran reto no está en buscar deficiencias de cómo están estructuradas, más bien está en buscar la forma de tener una política general de manejo de datos que permita interconectar esta información para poderla aprovechar, es decir, poder saber 'si tengo una base de datos de contratos y tengo una base de datos de servidores públicos sancionados y tengo una base de datos de transparencia, pero no las puedo interconectar, es decir, no puedo usar la información de una para la otra para poder buscar información de una en otra'. Eso es el reto para utilizar los datos de manera eficaz, tienes que interconectar la información, una base de datos no te va a dar todo lo que necesitas", dijo.

Para él, el principal reto es encontrar una manera de homologar esos conjuntos de datos y que al combinarlos, generen información útil para la lucha contra la corrupción.

"Lo que se busca con la Plataforma Digital Nacional es interconectar los distintos sistemas, las distintas bases de datos, para poder tener una visión más completa de cómo actúan los funcionarios públicos, cómo funcionan las empresas, y poder detectar comportamientos ilegales o incorrectos, pero eso es muy difícil hacerlo si tus subsistemas no están interconectados", agregó.