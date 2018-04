Reinas de belleza, actores, cantantes y futbolistas... los candidatos de Morena

Ciudad de México

Andrés Manuel López Obrador asegura que Morena es un movimiento plural, y al menos en sus candidaturas, se nota.

Reinas de belleza, actores, cantantes y futbolistas, entre otros personajes, buscan algún cargo en los comicios del 1 julio por la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena y los partidos del Trabajo y Encuentro Social.

Algunos aspirantes responden si están preparados para un cargo público o si los partidos políticos se aprovechan de su imagen sólo para ganar votos.

Geraldine Ponce

Es candidata a diputada federal por Nayarit. Tiene 24 años y estudió ingeniería en Gestión Empresarial y Política. Ya en 2016 buscó una posición en el Congreso local sin éxito.





En 2015, ganó el certamen Nuestra Belleza Nayarit y un año después fue segundo lugar en Nuestra Belleza México. También en 2016 fue designada Nuestra Belleza Internacional. Es la imagen oficial de la marca Panasonic en Arabia Saudita.

"Es algo muy importante este movimiento porque sé que podemos unirnos todos los mexicanos para luchar por un mejor país y es la principal razón por la que decidí participar, para trabajar de la mano con López Obrador y sacar adelante a México”, afirmó Geraldine en entrevista.

La candidata, quien en sus redes sociales presume fotos con López Obrador, rechaza que los partidos políticos se aprovechen de su imagen para ganar votos o que ella haga lo mismo con el aspirante presidencial.

"Ven en nosotros aptitudes o cualidades que son idóneas para tener un cargo de elección popular.

"Cada uno de los candidatos tiene que hacer el trabajo que le corresponde en nuestros distritos y estar tocando las puertas casa por casa, invitando a las personas a que se unan a este movimiento", dijo Ponce, quien acompañó a López Obrador en los mítines por los municipios de Compostela y Santiago Ixcuintla, en Nayarit.

Erik 'Terrible' Morales

Es el primer boxeador mexicano en ganar títulos mundiales en cuatro diferentes divisiones. Busca ser diputado federal por el distrito 07 en Baja California.

El ex pugilista, quien participó durante los dos días de gira por el estado donde Andrés Manuel López Obrador visitó cuatro municipios, rechazó que los partidos políticos se aprovechen de la popularidad de personajes como él o que no estén preparados para un cargo así.

"Todos tenemos algo qué aportar. Es importante que se tome en cuenta a todos los sectores, todos son abogados, por eso estamos como estamos, porque los abogados deciden por los deportistas cosas que no tienen sentido a la hora de hacerlo.

"A nosotros los deportistas nos pasa lo que a los artistas: no nos entienden, no nos comprenden, no saben lo que necesitamos. Hay muchos temas en materia deportiva qué legislar y cambiar para que funcionen bien", dijo luego de un mitin en Ensenada.

Carla Hernández

Es candidata a una diputación federal por el Distrito 10 en Zapopan, Jalisco. Tiene 31 años.





Es actriz de televisión y ha trabajado en telenovelas de Telemundo y TV Azteca.

En sus cuentas de redes sociales publica sus actividades proselitistas y en su momento explicó su apoyo a López Obrador y al candidato a gobernador de Jalisco, Carlos Lomelí.

"#AMLO nadie es perfecto, tendrás tus defectos y en política jugarás tus cartas, pero del lado de los buenos y para mí eres un hombre honesto, guerrero, humano, compasivo, preparado, con vocación, un gran amor por México, por su gente, y el único que en mucho tiempo realmente se merece ser presidente de nuestro país", escribió en Twitter.

Marco Antonio Flores Sánchez

Es integrante de la Banda Jerez. Es candidato a diputado federal por el Distrito número 2,con cabecera en Jerez, Zacatecas.

Su postulación es tanto por la vía de mayoría relativa como por la de representación proporcional. En los comicios de 2016 fue candidato a gobernador por el Partido Encuentro Social.

En la Ciudad de México, donde anunció su candidatura, explicó que quiere llegar al Congreso porque "es una grandísima oportunidad de ver por nuestra gente", y "por los migrantes zacatecanos".

En algunos mítines, Flores Sánchez sube al templete con chaleco antibalas como medida de seguridad y en protesta por la inseguridad en su estado, pues hace dos años fue secuestrado.

Además, se traslada en un camioneta blindada y tiene una escolta de la Policía Estatal.

Durante la primera semana de campaña presidencial de López Obrador, estos aspirantes han acompañado al tabasqueño en sus mítines, se los "encarga" a sus simpatizantes y les pide que voten por ellos, "voto parejo".

A esta lista se suman artistas como la cantante Susana Harp, quien busca un escaño en el Senado; la actriz María Rojo, candidata a la alcaldía de Coyoacán; el actor Sergio Mayer y la ex atleta olímpica Ana Gabriela Guevara, quienes aspiran a una diputación federal por Sonora; así como futbolistas como Cuauhtémoc Blanco y Adolfo Ríos, aspirantes a gobernador de Morelos y alcalde de Querétaro, respectivamente.