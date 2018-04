Si no fuera candidato, votaría por Margarita: “El Bronco”

Querétaro

El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, confesó que si no fuera candidato le daría su apoyo a Margarita Zavala.

“Analizando lo que vi en el debate votaría por Margarita, no por Meade, nunca... por Anaya y Andrés Manuel menos. Margarita me da confianza, quizá querer potenciar el tema de la mujer me llama la atención, no sé si Felipe Calderón la deje”, expuso.

Durante su participación en el foro “Decide 2018”, organizado por estudiantes del Tec Campus Querétaro, el aspirante criticó “tanta pasividad” de los jóvenes y que no manifiesten su inconformidad ante el asesinato de tres estudiantes de cine en Jalisco.

Antes, en un recorrido por el Mercado de la Cruz, señaló que la autoridad debe enfrentar el problema de la desaparición forzada y reconocer que ha habido errores en los procesos.

A su llegada y en la caminata por los pasillos se escucharon gritos pidiendo “escondan los machetes y los cuchillos” o “Cuidado que aquí mochan manos”.