Los precandidatos también bailan y cantan, o eso intentan

¿Cumbia, trova, rock o banda? Sea el género que sea, los políticos siempre encontrarán la manera de utilizar los acordes de guitarra, baterías, ritmos tropicales y hasta rimas de rap para convencerte de que ellos son los mejores.

¿No nos crees? Para muestra los videos que han aparecido, aún en periodo de precampaña, que lejos de hacerte bailar, te harán agradecer que ninguno busque figurar en la escena del espectáculo.

“El Necio” dedicada a Andrés Manuel López Obrador

Beatriz Gutiérrez, periodista, investigadora y esposa del precandidato por Morena, apareció en un avance del documental Esto soy en el que interpreta la canción que Silvio Rodríguez escribiera inspirado en Fidel Castro.

¿Habrá sido una indirecta a su esposo o una muestra de la calidad vocal de Beatriz?

El ADO de Ricardo Anaya y Juan Zepeda

Si por algo fue conocido Zepeda cuando contendía por la gubernatura del Estado de México abanderado por el PRD, fue por presentarse como “rockero y metalero”, algo que contrasta con la imagen seria y conservadora del panista Anaya; aún así, lograron sacar adelante una versión de ADO de El Tri.

Por supuesto faltaron las playeras sin mangas y adornadas con la Virgen de Guadalupe o los pantalones rotos, pero al menos lo intentaron.

▶️ "Quiero que me lleve muy lejos... ¡y a la Presidencia de aquí!"



Al ritmo de El Tri, @RicardoAnayaC y @JuanZepeda_ festejan la coalición de sus partidos pic.twitter.com/r4SOeM64A6 — Milenio.com (@Milenio) December 17, 2017

La cumbia de Salomón Chertorivski

No dudes que los pasos de baile del precandidato de la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudad tratarán de ser imitados pero jamás igualados.

Con la canción Oye Salomón, el exsecretario de Desarrollo Social de la CdMx, espera convencer a los militantes de los partidos que forman parte del Frente por México de elegirlo a él. De ser así, esperemos que los próximos que hagan su canción no elijan a Nortec o el Instituto Mexicano del Sonido como inspiración, pues hacer electrocumbias no es tan fácil como se piensa.

El corrido de “Pepe Meade”

Aunque no es una canción oficial y no está respaldad por el precandidato priista, este corrido exalta las cualidades de José Antonio Meade. Saúl Maldonado, mejor conocido como "El Asul de la Banda" y originario de Sinaloa, le compuso una canción al puro estilo norteño. Todavía no sabemos qué pensar.





