Mi campaña será con “boteo, mística y valores”: Margarita

México

La candidata presidencial independiente Margarita Zavala afirmó que los ciudadanos están cansados del uso y abuso del dinero público, por lo que hará su campaña electoral sólo con boteo, mística y valores.

En conversación con el director general editorial de MILENIO, Carlos Marín, para el programa El asalto a la razón, la aspirante a la Presidencia confirmó su declinación a un financiamiento público cercano a 7 millones de pesos e insistió en la necesidad de romper el vínculo entre el dinero y la política.

Anticipó, además, que dará la batalla jurídica por la igualdad con sus adversarios en el acceso a los spots en radio y televisión.

—¿Te imaginas boteando?

—Sí, lo he hecho muchas veces. ¿Sabes cuál es la diferencia? Anaya, Meade y López Obrador tendrán este año como 4 mil millones de pesos y para la campaña están hablando arriba de 450 millones, y de los spots, que yo voy a dar ahí una batalla jurídica, es increíble la diferencia: por ejemplo, nada más de spots, por cada 32 que tengan ellos en cada estación, yo voy a tener uno, solo que cada cinco días.

Zavala reafirmó que, de arribar a la Presidencia, será “implacable” con la corrupción, aunque admitió que ser honesta no es suficiente para abatir ese mal en la administración.

“Es cierto, ser honesto no es suficiente, pues te tienes que acompañar de personas honestas, tienes que fomentar los valores y la cultura de legalidad; segundo, ciérrale los espacios a la corrupción, desregula, sé transparente, rinde cuentas y sé implacable con la corrupción”, remarcó.

Sostuvo que ése será también un punto de contraste con sus adversarios en la contienda presidencial.

“De lo que no me pueden tocar es de la corrupción, pues mientras ellos se están destrozando, con el dinero público, además, yo estoy construyendo un proyecto con la esperanza”, indicó.

Gobierno valiente

La ex panista Margarita Zavala advirtió que México necesita un gobierno valiente para enfrentar al crimen.

Cuestionó, en ese contexto, la decisión del actual gobierno de extinguir la Secretaría de Seguridad Pública y “esconder” a la Policía Federal dentro de la Secretaría de Gobernación.

Delineó por ello una propuesta para reorganizar el combate a la delincuencia con la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el regreso del Ejército a las funciones constitucionales que le corresponden.

“¿Qué es lo que tenemos que hacer para que regresen a los cuarteles o a la función que tienen las fuerzas armadas? Primero, reestructurar la administración pública, sacar la policía de donde la escondieron y la metieron a la Secretaría de Gobernación; saca la policía y ponla en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y yo digo Seguridad Ciudadana porque pongo en el centro a los ciudadanos”, detalló.

Zavala remarcó la necesidad de capacitar a las policías en valores y derechos humanos, pero también en equipamiento, adiestramiento y control de confianza.

También desestimó el modelo de mando único policial, sin establecer previamente controles de confianza.

“La clave no es exactamente mando único, es el control de confianza; tenemos estados donde hay mando único, pero no habiendo control de confianza, pues el mando es de los criminales”, dijo.

—En una sociedad misógina, machista, ¿tú crees que el electorado de veras te puede favorecer mayoritariamente?

—Sí, no tengo duda, porque además las mujeres ya estamos en todas partes tomando decisiones; es cierto que, para mí, además, el ser mujer no es un obstáculo, sino me da una clara sensibilidad respecto a las mujeres; yo sí les puedo decir a las mujeres que las voy a defender.