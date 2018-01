Mancera: en elecciones, los cambios no serán algo nuevo

Ciudad de México

Luego de la salida de la senadora panista Gbariela Cuevas para apoyar al precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que los cambios se dan en cada elección, pero hace falta ver que les cumplan en donde llegan pues les ofrecen candidaturas.

"A todas las personas que les ofrecieron candidaturas y que no las van a tener, pues van a estar en una serie de reacomodos, así va a estar esta etapa política, pues es porque personas que tienen alguna expectativa y que no la alcanzan, en el momento en el que se empiecen a tomar definiciones, pues estamos viendo que se salen de otros grupos".

"Esto ya lo vivimos y me parece que no es, no será algo nuevo; hay que irlo analizando, hay que irlo pues reportando en lo que vaya sucediendo, pero va a haber todavía muchos más, así lo creo yo".

Aseguró que las salidas no solo son del PRD, pues de todos los partidos se están dando, ya que de Morena se han sumando al partido del Sol Azteca.

Comentó que los cambios concluirán una vez definidas las listas, pero a partir de ahí llegarán los enojos.

"Vamos a ver muchos cambios, o sea, de un lado para otro, yo espero que se documenten todos los que son también de allá para acá, ya les vamos a pasar por ahí algunas cifras, así va a estar yo creo que todavía, viene un momento muy interesante", expuso.

"Estos reacomodos van a estar y no se tendrá estabilidad o no se sabrá hasta en tanto no queden cerradas las listas y se tenga conformada exactamente cuáles van a ser las alineaciones, hasta ahí ya se va a estabilizar más o menos porque todavía después tendrán pues la parte del cumplimiento y de los enojos".