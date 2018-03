'El Bronco', Zavala y Ríos Piter van por alianza común

Acapulco

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, Margarita Zavala y Armando Ríos Piter coincidieron en que no crearán una candidatura única para competir por la Presidencia por la vía independiente, pero formarán "una alianza común" con la que se comprometen a no atacarse unos a otros, como ocurre con los candidatos presidenciales con partido, señaló el ex gobernador.

"(Candidatura única) No creo que sea posible, lo que sí puede ser es que seamos y tengamos una alianza común (...) Que no nos peleemos, así como se está peleando Meade o Andrés Manuel y Anaya, mientras que nosotros trabajamos buscando la confianza de los ciudadanos", señaló Rodríguez Calderón.

Por separado, los candidatos participaron como ponentes en la 81 Convención Bancaria que se realiza en Acapulco, en donde también coincidieron que no declinarán a favor de ninguno, por lo que prevén conformar una plataforma compartida, señaló Armando Ríos Piter.

"Me he sentado con los dos, porque los convoque a reunirnos, ahorita no veo condiciones, pero sí hay la posibilidad de tener una plataforma compartida para hacer críticas a esto que está funcionando mal y ahí los independientes tendrán un poder de contraste muy potente frente a este modelo en clientelas y compra de votos", señaló.

Por su parte, Margarita Zavala opinó que la aparición de las candidaturas independientes se presenta "ante el desdibujamiento de los partidos políticos que hoy han renunciado a su identidad", por lo que construir una candidatura única independiente representaría caer en lo mismo de lo cual se alejan.

"No hay claridad de quién es de izquierda, ni quién es de derecha, lo que hay claridad es en la demagogia y por eso esta candidatura independiente está para presentarse con claridad de lo que estamos hablando y será una opción en términos de valores y libertades.

"De cerrar las brechas de desigualdad y voltear a ver a los que menos tienen para incluirlos en el progreso, pero de ahí a que sean candidaturas únicas sería llegar otra vez al desdibujamiento", indicó.





