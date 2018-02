Firmas están validadas, asegura "El Bronco"

Monterrey

Jaime Rodríguez Calderón aseguró que las más de millón 173 mil firmas de apoyo obtenidas son auténticas y están validadas por el INE para lograr su candidatura a la Presidencia, agregando que está preparado legalmente para lo que se ofrezca.

En rueda de prensa de cara al cierre en el proceso de recolección de firmas, el gobernador con licencia de Nuevo León indicó que está cumpliendo la Ley, incluso al no tener un cargo público en funciones seis meses antes de la elección.

TE RECOMENDAMOS: Firmas para 'El Bronco' no son falsas: Manuel González

"El Bronco" señaló que captó un millón 173 mil firmas, por lo que si une fuerzas con otro aspirante independiente tendrá que pedirle permiso a quienes le dieron ese apoyo.

"Estamos preparados con un equipo de abogados para enfrentar cualquier situación, aquí tengo a (Javier) Pro, de 22 años, no tenemos gente de Harvard.

"(...) Pero si ya validaron es para nosotros una prueba de que es cierto, para nosotros el tema validar quiere decir que vale, falta que le cambien alguna consideración y estamos sujetos a lo que pase", dijo Rodríguez Calderón.

El Bronco señaló que no se sumará a ningún otro de los candidatos independientes que buscan la Presidencia de la República.

"No estoy en ejercicio como gobernador y he dicho que si gano la elección puedo regresar al gobierno de Nuevo León, la ley me lo permite y vamos a hacer lo que la ley dicta.

"No me sumaré en este momento a nadie, hemos platicado con Armando Ríos Peter y hemos estado en contacto con alguna gente de Margarita para tratar de trabajar en conjunto, eso no quiere decir que tengamos que declinar a favor uno del otro, yo voy al final, si ellos deciden sumarse será decisión de ellos, no les he preguntado", indicó.