'El Bronco' pide al INE explicar cómo contó firmas

México

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, aspirante a candidato independiente a la Presidencia, pidió a Lorenzo Córdova una explicación legal de la forma en cómo el Instituto Nacional Electoral realizó el conteo de firmas.

"¿Cómo le hicieron? La plataforma, quiero todos los datos, ojalá puedan dárnoslo y podamos compulsarlos con los que nosotros tenemos que enviamos de los que ustedes dicen que llegaron".

TE RECOMENDAMOS: INE y equipo de 'El Bronco' revisan firmas inválidas

Con un nuevo video publicado en sus redes sociales, El Bronco exigió una explicación a detalle del proceso que el instituto utilizó pues únicamente le validó 835 mil 511, de los 2 millones 034 mil 403 apoyos ciudadanos entregados.

"Cómo nos vas a explicar que en 17 días hayan podido revisar siete millones y pico de firmas que entre todos los independientes logramos mandar al INE".

El ex gobernador de Nuevo León acusó al INE de generar una decepción de que México no tenga candidatos independientes en las próximas elecciones presidenciales.

"Yo soy ingeniero, sé contar, no sé ustedes que profesión tengan, pero ojalá todo esto no redunde en un decepción que ustedes están generando para que México no tenga candidatos independientes".







AJE