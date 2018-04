“Bronco”: el INE mintió y el TEPJF hizo justicia

México

Jaime Rodríguez Calderón, ex priista y gobernador con licencia de Nuevo León, niega ser un delincuente y destaca que el Instituto Nacional Electoral mintió, pero que el Tribunal hizo justicia.

En entrevista con Azucena Uresti para MILENIO Televisión, un día después de que se subió a la boleta para la elección presidencial como candidato independiente, asegura que va a sorprender y a ganar.

El Bronco recurre a una expresión campirana: “Arranco viéndole la cola a los caballos, pero al final ellos me la verán a mí”; también atribuye las críticas a que le tienen miedo.

—A 11 días de campañas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decide que sí estará en la boleta. ¿Cómo está ingeniero?

—Venciendo adversidades. La verdad es que los del INE fueron muy injustos conmigo, pero qué bueno que el Tribunal rescató esta posibilidad.

—¿Cómo se siente con la resolución del Tribunal?

—Comprometido. El TEPJF pudo fijar la ley y la justicia. El INE cometió conmigo y otros independientes una injusticia, pues seguimos las reglas; con esta resolución el Tribunal nos da la posibilidad que el INE nunca nos debió haber negado.

—Fue una decisión dividida de 4-3 y todos los candidatos, salvo el del PRI, se han dicho contrariados. El abogado Diego Valadés dice que infringió la ley y recibió un premio. Sergio Aguayo afirma que es absurdo que le den el registro. Miguel Carbonel comentó que es un fraude electoral que ha recibido la sanción de los jueces. Margarita Zavala dice que será la única ciudadana... ¿Llega demasiado golpeado?

—Esos que hoy están diciendo todo esto tienen miedo de que yo entre a la competencia. Diego Valadés es empleado del periódico Reforma. Margarita está un poco preocupada porque su campaña no despega, pero no es mi culpa. Tiene que ponerse a chambear... A Sergio Aguayo no lo conozco, no lo leo y ni lo haré; no es denostando como se gana una elección.

—Dicen que es un delincuente electoral. El INE detectó 17 millones de financiamiento sospechosos, 680 mil pesos de empresas sospechosas, casi 2 millones de pesos en gastos no reportados, más de un millón de pesos en pagos a Facebook no comprobados, usos de empresas sospechosas sin registros en padrón, captura de miles de firmas en un mismo domicilio en la madrugada... ¿Se siente merecedor de esta candidatura?

—Eso no está probado, es la parte que el INE no debe hacer. Voy a demandar al INE por todas sus inconsistencias, falsedades y mentiras, es tiempo que alguien le ponga un alto y lo haremos jurídicamente. Es injusto que estén en la persecución de la gente que aportó, ahí están las personas que lo hicieron y se los puedo poner al INE para que digan cuánto y cómo lo hicieron.

—¿Son mentiras los señalamientos del INE?

—Totalmente, pues no han probado nada; ellos le siguieron la corriente al periódico Reforma, acá El Norte de Monterrey, en el que por la complicidad que existe entre quienes son funcionarios o consejeros de una institución que debería ser respetuosa de todos, se han metido en la guerra mediática.

—Usted presentó poco más de 2 millones de firmas de las cuales fueron reconocidas 835 mil, es decir, más de un millón 100 mil quedaron fuera porque dice el INE que las obtuvo con fotocopia, registros alterados y documentos inválidos. ¿Es mentira?

—Totalmente. Ellos no pueden demostrar que yo les haya enviado eso. Es parte de lo que demostramos con un peritaje y en próximos días haremos una denuncia ante la Fepade, pues al ir a la revisión me enseñaron lo que ellos quisieron, nunca tuvimos un archivo o acuse de recibo por parte del INE, solo un folio que no dice nada. Quién me asegura que esas firma no fueron de Margarita, Ríos Piter, Ferriz de Con o de algún funcionario del INE que se metió al sistema.

—Dicen que su inclusión en la boleta es una decisión política para quitarle votos a Andrés Manuel, golpear a Margarita y favorecer a Meade...

—En Nuevo León decían lo mismo. Inicié campaña con 2 por ciento de posibilidades y decían que era palero del PRI, luego del PAN y luego de todos; al final terminé con 52 por ciento de la votación. Por mi manera de decir las cosas, no le soy cómodo a los políticos, pues quiero jubilarlos y mandarlos a su casa, que dejen de ser parásitos del sistema político, no seré palero de nadie. En campaña demostraré lo contrario.

—¿Es un delincuente electoral?

—¡No!, soy el primer gobernador independiente de este país, el único que ha logrado ganarle al sistema, a PRI y PAN... y les pienso ganar a todos. Soy un delincuente, dicen los del INE, que lo demuestren, yo demostraré que tienen sus preferencias, pues quieren seguir viviendo del sistema.

—Como dijo un magistrado, ¿se siente ofendido por el INE?

—¡Claro! Creo que los consejeros, al estar metidos en el sistema, no valoraron cómo hablar antes de tiempo, y si me quieren denunciar, ¡que lo hagan!, yo lucharé demostrando que tengo la razón.

—¿Declinará y regresará a la gubernatura de Nuevo León?

—Hay miles de mexicanos que voluntariamente me ayudaron, los cuales esperan que hagamos una campaña positiva y propositiva y no voy a defraudarlos, ¡voy hasta el final! El que puntea las encuestas es Andrés Manuel y nosotros vamos mero atrás, ¿por qué toda esa mala leche de todos esos parásitos del sistema?

—¿Qué proyección tiene para las próximas semanas y cómo va a llegar, con qué porcentaje?

—Soy un potro, me gusta salir atrás para ver el trasero a los que van adelante para que luego yo les enseñe el mío cuando los vaya rebasando. Voy a trabajar, le voy hablar a los mexicanos con una verdad que nadie les ha dicho; utilizaré la única herramienta que tengo, mi palabra, pues no vamos a tener espacios en radio y televisión como los millones de spots que tiene otros.

—¿Le alcanza el tiempo para ganar?

—Ya me hicieron una campaña extraordinaria; si no hubiera pasado esto, ningún medio me estuviera entrevistando, ¡hasta internacionales!