"Me gustan sus canciones": Una vez más confunden a 'El Bronco'

Ciudad de México

En plena campaña por la Presidencia de México, aún hay quienes confunden a Jaime Rodríguez CalderónEl Bronco con la agrupación musical, famosa por temas como Oro y Que no quede huella.

Durante un recorrido en el mercado La Cruz, en Santiago de Querétaro, una mujer se dirigió al candidato independiente para darle las gracias... pero por las canciones que, según ella, canta el aspirante a la Presidencia.

Luego de que El Bronco se detuvo en un local de ropa y saludó a la mujer que atendía a los clientes, ésta le respondió: "Lo he visto en la tele, me dio mucho gusto conocerlo, me gustan sus canciones".

De inmediato los presentes estallaron en carcajadas ante la confusión de la mujer.





Ésta no es la primera vez que confuden al candidato. El 20 de abril varias personas arribaron a un acto del candidato, porque creyeron que Bronco, la agrupación musical, ofrecería un show.





