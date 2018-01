Bernardo Ortega confirma su precandidatura a diputado local por el PRD

Chilpancingo

El dirigente del Movimiento Acción Social (MAS), Bernardo Ortega Jiménez confirmó que este martes se registrará como precandidato a diputado local por el PRD para el distrito electoral número 24, desestimó que las actividades delictivas atribuidas a sus hermanos, presuntos líderes del grupo conocido como "los Ardillos" vayan a perjudicar sus aspiraciones.

Ortega Jiménez acompañó al registro de Lázaro Mazón Alonso, quien buscará la diputación de mayoría relativa en el distrito electoral número 22, con cabecera en Iguala de la Independencia.

En las instalaciones del antiguo Cinema Jacarandas, el ex coordinador del Congreso local anticipó que este martes registrará su precandidatura en el distrito electoral número 24, que abarca los municipios de Tixtla, Zitlala, Quechultenango, Mártir de Cuilapan y Mochitlán.

Desestimó que las acciones violentas que se adjudican a sus hermanos, Iván y Celso Ortega, presuntos líderes del grupo conocido como Los Ardillos vayan a influir en su contra,

"Yo siempre lo he dicho, que cada quien pague sus culpas; yo soy responsable de mis hechos y de mis actos. Cada quien que sea juzgado por las autoridades, por la población y por Dios por lo que ha hecho".

Agregó: "Yo estoy limpio, veo con la cara y con la frente en alto a todos y al final de cuentas, ando en todo el estado, camino en las calles con tranquilidad y no tengo porque pagar por cosas que no he hecho".

A manera de ejemplo expuso: "Ni los dedos de las manos son iguales, por lo tanto yo me deslindo, a mi me pueden acusar de lo que sea; menos de ser un delincuente".

MMR