¿Por qué #AzucenaGanóElDebate?

Si te preguntabas quién ganó el debate hoy en México, los usuarios de redes sociales te tienen la respuesta.

La periodista Azucena Uresti se convirtió en tendencia esta noche, debido a las filosas preguntas que lanzó a los candidatos a la Presidencia de México durante el primer debate presidencial, que se llevó a cabo en el Palacio de Minería, en la Ciudad de México.

El nombre de la comunicadora así como el hashtag #AzucenaGanóElDebate son empleados en Twitter para aplaudir su desempeño esta noche.

Aquí te compartimos algunas de las reacciones a la labor de Uresti:

>Respuestas nivel Azucena:



>Uresti lleva a Zavala a un Universo paralelo:



>Con sus cuestionamientos, conquistó a los tuiteros:



>Azucena para presidenta:

nothing but respect for MY president, azucena uresti