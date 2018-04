AMLO decidirá con encuesta si vende o no avión presidencial

Estado de México

Andrés Manuel López Obrador anunció que, de ganar los comicios de julio entrante, pedirá a encuestadoras que realicen un sondeo para que “el pueblo” decida si quiere que se venda el aviónpresidencial o no.

Durante una gira por el Estado de México, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia hizo referencia al presidente Enrique Peña Nieto, quien en sus redes sociales publicó un mensaje en respuesta a un usuario que decía que el tabasqueño quería vender dicho avión.

“Andan diciendo que cómo lo estoy ofreciendo si no es mío y si todavía no estoy en la Presidencia… Primero. Estamos más de 20 puntos arriba en las encuestas y vamos a ganar. Segundo. ¿Que no es mío? Sí, ya sé que es del pueblo, pero le pregunto a ustedes, como le voy a preguntar a todos la mexicanos, porque les voy a pedir a las empresas encuestadoras que hagan una encuesta gratis y pregunten a la gente si quieren que se venda el avión presidencial o que se mantenga”, detalló.

Incluso, ante sus simpatizantes del municipio de Nicolás Romero hizo una “prueba”.

“Que levanten la mano los que consideren que hay que vender ese avión... Los que consideren que no hay que venderlo para que el Presidente viaje por el país y al extranjero… ¡Nada!... Los que se abstienen... ¡Nada!... Por unanimidad (se vende). Un aplauso”, arengó.

“Va a decir un candidato de la mafia del poder que no vale porque es mano alzada… Era nada más una prueba”, añadió.

El abanderado presidencial de Morena, PT y PES también ofreció “atender” a integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas de la extinta empresa Luz y Fuerza del Centro, “para que tengan trabajo y salgan adelante”.

“Vamos a hacer justicia. Aprovecho para decirles a los trabajadores del SME que vamos a atenderlos, que buscaremos la manera para que quienes están desocupados tengan trabajo y salgan adelante”, prometió ante algunos integrantes de dicho sindicato que asistió a dicho mitin.

