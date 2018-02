Avala AN candidatos para seis gubernaturas

México

La Comisión Permanente del PAN aprobó las candidaturas a las gubernaturas de Puebla, Guanajuato, Morelos, Veracruz, Yucatán y Jalisco, así como la lista de candidatos a diputados plurinominales y de mayoría, así como de senadores por esa misma vía.

Para diputados plurinominales están los senadores Jorge Luis Preciado, Fernando Herrera, Marcela Torres, Silvia Garza, Laura Rojas, y Adriana Dávila; el ex gobernador de Morelos, Marco Adame; el ex senador Juan José Rodríguez Pratts; el representante del PAN ante el INE, Eduardo Aguilar, y el ex diputado José Isabel Trejo, entre otros.

Por unanimidad, en la sede nacional del PAN se aprobaron las candidaturas a los gobiernos de Puebla con Martha Erika Alonso, esposa del ex gobernador de la entidad, Rafael Moreno Valle, y en Veracruz la de Miguel Ángel Yunes Márquez, ex presidente municipal de Boca del Río Veracruz, ex diputado local e hijo del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

La candidatura de Guanajuato se avaló para Diego Sinhué Rodríguez, quien se desempeñó como secretario de Desarrollo Social, y la candidatura de Morelos será encabezada por Víctor Caballero.

El candidato de Jalisco será Miguel Ángel Martínez, quien se desempeñó como presidente del PAN en la entidad, y en Yucatán será Mauricia Vila, ex presidente municipal de Mérida.

Los diputados por mayoría aprobados son los senadores Mariana Gómez del Campo, Juan Carlos Romero Hicks, así como Carlos Angulo y Martín López, a quien se recuerda por su participación en una fiesta con escorts en Puerto Vallarta, en 2014.

Al senado por mayoría van Gustavo Madero y la ex perredista Minerva Hernández.