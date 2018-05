AMLO llama a Anaya canallín; tienes ideas viejas le responde

Ciudad de México

Durante el segundo debate presidencial, y ahora únicamente con cuatro candidatos al frente, Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez subieron el tono de sus ataques y se mencionaron directamente al menos 30 veces durante las dos horas que duró el encuentro.

El ring en esta ocasión fue en Tijuana y los temas que se discutieron fueron migración y política exterior.

¿Cómo se atacaron? Aquí te tenemos un recuento de los dimes y diretes.





Andrés Manuel López Obrador

El debate es atacarme, es obvio y creo que es comprensible, estamos arriba en las encuestas y están pensando que aquí van a remontar.

No voy a caer en provocaciones.

Ricardo Anaya a López Obrador:

Como es su costumbre, Andrés Manuel no respondió.

José Antonio Meade a López Obrador:

¿Cómo medirías el respeto?

Ricardo Anaya a los moderadores:

Yo sí te respondo lo que Meade no quiso contestar: no solamente fue un error (invitar a Trump a México), fue una humillación para el pueblo de México.





>>>LA GESTIÓN DE AMLO EN LA CDMX

Ricardo Anaya a López Obrador:

Cuando tú fuiste jefe de Gobierno la inversión se desplomó.

López Obrador a Anaya:

Voy a cuidar mi cartera.

Andrés Manuel López Obrador:

Es un mentiroso: aquí hay un dato oficial, cuando fui jefe de Gobierno de la Ciudad de México fue cuando más inversión extranjera directa llegó a la ciudad (...) 37 mil millones de dólares en el tiempo que fui jefe de Gobierno, nunca en la historia de la Ciudad de México había llegado tanta inversión.

Estás acostumbrado a mentir

Ricardo Anaya a López Obrador:

Aquí el farsante es Andrés Manuel López Obrador. Está acostumbrado.

Yo conozco ese númerito y es tramposo porque esa inversión incluye la venta de Banamex.

Ahora resulta que estás muy orgulloso de haberle vendido la banca a Estados Unidos.

¿Por qué cuando fuiste jefe de Gobierno la economía en la Ciudad de México creció la mitad y la tasa de desempleo aumentó 63 por ciento?

Andrés Manuel López Obrador:

La información que tengo es de la Secretaría de Economía y mañana o pasado se va a saber la verdad.

Ricardo Anaya a López Obrador:

No mientas, responde con claridad, ¿o no sabes porque tus asesores te hacen las tarjetitas?

Jaime Rodríguez, El Bronco:

Estoy muy entretenido viendo el pleito (risa).

¿Ya vieron el pleito? Así va a ser seis años. No voten por ellos.





>>>VIOLENCIA E INSEGURIDAD:

José Antonio Meade a López Obrador:

Nestora Salgado va a ser senadora por Morena, una secuestradora. Esto, Andrés Manuel, queda en tu consciencia.

José Antonio Meade:

Esta tendencia que tiene Andrés Manuel López Obrador de señalar a los pobres de la violencia no tiene que ver con los datos.





Jaime Rodríguez, El Bronco, a López Obrador:

Andrés, en la sierra de Guerrero no se siembra maíz.





>>>SOBRE EL LIBRO DE LÓPEZ OBRADOR:

Ricardo Anaya:

Propone una cantidad de disparates Andrés Manuel...

Andrés Manuel López Obrador:

Existe desde la época de Porfirio Díaz, la hizo un contratista inglés, pero se concesionó, está en el abandono, estoy planteando unir a los países de Asia con los de la costa de Pacífico.

Ricardo Anaya:

Es un disparate lo que está haciendo. La vía férrea ya existe, pero está subutilizado.

En sus dos libros propone el mismo disparate. Yo lo que propongo es un plan con 135 propuestas, pero bien pensado.





>>>¿DEMAGOGOS?

Andrés Manuel López Obrador:

Anaya es un demagogo, un canayita.

Los dos, Anaya y Meade pertenecen a la mafia del poder, los dos han llevado al país a esta situación de pobreza.

José Antonio Meade:

Demagogos él y Ricardo. El único que tiene una vida limpia de 20 años sin escándalos, soy yo. Le pido respetuosamente a Andrés que no nos meta en la misma canasta.





>>>LOS EMPRESARIOS:

José Antonio Meade:

Un tema que se nos pasó es el del lavado de dinero algo que Ricardo conoce muy bien y que Andrés Manuel no ha podido responder de qué vive.

Jaime Rodríguez, El Bronco:

Andrés, dale un abrazo a Meade. ¡Dáselo!

Ahora, desiste a los 3 millones de pesos de tu partido.

José Antonio Meade:

Andrés Manuel es muy buen empresario. Nos hemos preguntado durante muchos años de qué vive.









>>>SOBRE ATLANTA

Jaime Rodríguez, El Bronco:

Los tres están engañando al pueblo mexicano:

Uno con su amor y paz y su corazón negro, el otro no pudo en las tres posiciones que tenía y el otro habla de hablar con Trump y tiene a sus tres hijos en Estados Unidos.

Ricardo Anaya a Jaime Rodríguez, El Bronco:

Estás equivocado, mis hijos no viven en Estados Unidos.

José Antonio Meade a Ricardo Anaya:

Se necesita ser muy cínico para haber sido presidente de la Cámara de Diputados sin haber logrado un solo acuerdo para migrantes.

Muy cínico para visitar Atlanta, donde vivía la familia, sin visitar ni una vez los consulados.

Ricardo Anaya:

Van dos veces que se refieren a Atlanta, lo que no dice José Antonio Meade es que él se fue a estudiar a Estados Unidos pagado por el gobierno mexicano y el hijo de Andrés Manuel estudió en España.

Andrés Manuel López Obrador a Ricardo Anaya:

Es Ricky Riquín este canallín.





>>>LA EXPERIENCIA DE LÓPEZ OBRADOR:

Andrés Manuel López Obrador:

Yo soy el de más edad de los candidatos, también el de más experiencia y estoy muy bien de salud porque ya ahora quieren enfermarme. Estoy al 100, estoy bateando arriba de 300, estoy macaneando, aunque se unan les voy a ganar a los representantes de la mafia del poder para que las cosas de verdad cambien en el país.

Jaime Rodríguez, El Bronco:

Andrés, no eres el de más experiencia. La experiencia no la miden los años, los años no son experiencia.

Ricardo Anaya a López Obrador:

El problema no es tu edad, el problema es que tus ideas son muy viejas.

No entiendes que lo que pasa fuera de México sí impacta a nuestro país.

No me parece un problema que no hables inglés, el problema es que no entiendes el mundo.

Ricardo Anaya:

(López Obrador) dice que importamos más alimento del que exportamos, lo cual no es cierto, lo que sucede es que aunque el libro es de 2018, utilizas cifras de hace cinco años.

Jaime Rodríguez, El Bronco:

Si ya los hice que se dieran un abrazo, aquí debe haber cordialidad y es una competencia pero hay que respetarnos. No solamente eres tú contra ellos, soy y contra ustedes tres y los ciudadanos contra ustedes









ALEC