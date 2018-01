Colaboradores de Mikel levantan denuncia por asalto

Ciudad de México

Después de ser asaltados en el transporte público, los dos colaboradores de logística del equipo del precandidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola acudieron a interponer la denuncia correspondiente en la delegación Tlalpan, puesto que uno de los afectados cuenta con domicilio adscrito en esa demarcación.

No obstante, el ex titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) criticó que actualmente la procuración de justicia en la capital es "lenta y burocrática", y reprochó que no haya mecanismos eficientes que atiendan de inmediato a las víctimas.

El 16 de enero, los trabajadores fueron asaltados con pistola en mano abordo de un microbús en Eje 6 y Periférico, en la delegación Iztapalapa.

A través de un video en redes sociales, el aspirante informó que a los afectados les llevo más de cinco horas poder levantar la denuncia sobre los hechos, ya que llegaron a las 9:17 de la noche y finalizaron los procesos a las 2:34 de la mañana del día siguiente.

Resaltó que al momento de acudir a la Fiscalía, solo había un empleado y expresó que en repetidas ocasiones les lanzaron indirectas a las víctimas para que no presentaran denuncia alguna.

Expuso que para poder levantar el acta correspondiente, los afectados fueron con autoridades al lugar donde ocurrieron los hechos pues en el Ministerio Público no tenían internet para obtener la dirección exacta; "solo contaban con mapas pegados en la pared de la delegación Tlalpan".

Agregó que tras interrogatorios e insinuaciones que ponían en duda la credibilidad de los jóvenes, se accedió a hacer la denuncia de hechos de manera formal.

Finalmente dio a conocer que en los últimos siete años el número de delitos ha aumentado 26 por ciento en la capital y el 94 por ciento queda impune porque no los resuelve el Ministerio Público.