“Soy un hombre que da resultados”: Ahued

México

El ex secretario de Salud de Ciudad de México Armando Ahued se reunió ayer con locatarios de San Cosme y les dijo que “es un hombre de resultados, por eso quiero ser candidato a la Jefatura de Gobierno.

Además, presumió sus 35 años en la administración pública, 11 de los cuales fueron al frente de la Secretaría de Salud.

“Trabajé por vocación de servicio, por ayudar y servirles a ustedes”, afirmó.

Platicó con comerciantes y con los paseantes del Parque de Los Mascarones. A todos ellos, obsequió volantes, gorritas y playeras con su nombre impreso. Los dejó felices con el regalo en la mano y presumió: “Tengo experiencia en administración, tengo la capacidad y he dado resultados, he innovado, he dado lo mejor de mí para el beneficio de mi comunidad.

“No tengo partido político, nunca he militado, es la primera vez que participo en una contienda electoral: esto es nuevo para mí... Nunca he militado en ningún partido, soy ciudadano y lo que he hecho es diseñar políticas públicas”, aseveró.

Durante su gira proselitista, el precandidato del PRD al Gobierno de Ciudad de México, pidió su voto en la encuesta que su partido aplicará el 12 y 14 de enero.