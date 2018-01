Tras riña en Coyoacán, Ahued firmará pacto de civilidad

Ciudad de México

El precandidato del PRD a la Jefatura del Gobierno, Armando Ahued, aseguró que firmará el pacto de civilidad para el actual proceso electoral y lamentó que su contrincante por Morena, Claudia Sheinbaum, declinó sumarse al acuerdo.

El ex secretario de Salud capitalino comentó que "se requiere hacer campañas de altura, civilizadas, con respeto, de ideas, de cosas positivas” y reprobó los hechos violentos entre simpatizantes de Morena y el PRD en Coyoacán.

“La gente ya está cansada de las peleas, de las denostaciones; lo que quieren oír de nosotros es qué vamos hacer, cómo lo vamos a hacer; qué pensamos, cuál es nuestra visión y cuál es la trayectoria que tienen cada uno", dijo luego de presentarse ante la militancia en Parque de la Colonia Guadalupe Tepeyac.

"No se vale y no podemos hacer una contienda donde la gente se esté peleando, de ninguna manera. Yo creo que hay que trabajar civilizadamente, pacíficamente".

El viernes pasado, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, convocó a los partidos políticos a firmar un pacto de civilidad, luego de las riñas entre simpatizantes de Morena y el PRD en Coyoacán, durante un evento de Claudia Sheinbaum.

Se prevé que el acuerdo se firme este lunes en el Salón Oval del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ante autoridades del Instituto Electoral Local.

Actualmente el pacto ha sido avalado por el PRI, PRD, Nueva Alianza, Encuentro Social y Partido Verde Ecologista de México.

Ahued reiteró que no presentará aún sus propuestas para mejorar la seguridad pública, la movilidad y elevar el empleo porque "la ley me lo impide" pero anunció que del 12 al 14 de este mes se levantarán encuestas con la población para manifieste sus inquietudes y las anexe a sus proyecto de gobierno.

Destacó que tiene 35 años de servidor público y aun cuando todo el proceso político de postulación a candidato "es un área desconocida", su única carta de presentación es su trayectoria.

"No tengo una mancha en mi expediente, nunca he tenido una situación que me avergüence, que tenga algo que ocultar”, comentó.

"Siempre he trabajado, vivo bien, modestamente pero bien y las cosas materiales no me llenan, ni me satisfacen. Lo que más me satisface es mi vocación de servicio, me satisface el servir a los demás, el procurar por la gente, el ayudar a la gente" agregó.

