No hay izquierda presente en los comicios: Ríos Piter

Ante la imposibilidad de desahogar adecuadamente su garantía de audiencia, el aspirante a candidato independiente a la Presidencia, Armando Ríos Piter, dijo que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exponer su caso y apunto que en el actual proceso electoral no hay una izquierda representada.

En entrevista con Héctor Diego Medina para Milenio Televisión, Armando Ríos Piter aseguró que se mantendrá en la lucha y tratará de incidir en los actuales comicios que consideró serás decisivos para el futuro del país.

Armando Ríos Piter negó declinar por alguno de los candidatos, tanto de los partidos como los independientes.

"Esta elección va a decidir el rumbo del país, es una elección muy importante y no hay izquierdas. No hay izquierda presente el día de hoy, no lo representa ni Morena, no lo representa ni el PRI, ni lo representa el Frente, por lo que buscaremos incidir en este proceso electoral y lo que buscaremos es que la gente que quiere hacer las cosas se aglutine en lugar de esperar que alguien les resuelva la vida".

Respecto a la defensa de los derechos de las minorías, de los derechos como de la comunidad lésbico-gay, el uso lúdico de la mariguana, Ríos Piter dijo que en ninguno de los candidatos esos temas están presentes, "no lo veo en el puntero, no lo veo ni el Frente, el PRI no tiene esa visión social de izquierda".

Más temprano, Ríos Piter a través de su cuenta oficial de Twitter, pidió al presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova, tomar cartas en el asunto para que el país cuente con la certeza de que el proceso electoral sea transparente.





#COMUNICADO Queda claro que hay funcionarios en el @INEMexico que no quieren independientes en la boleta y que se valen de manipulaciones para desconocer lo que públicamente ya se había avalado. En la completa indefensión en que nos dejó el @INEMexico, acudiremos ante la @CIDHpic.twitter.com/ZxzQE2sd0E — Armando Ríos Piter (@RiosPiterJaguar) 18 de abril de 2018









