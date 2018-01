He dado mejores resultados que muchos perredistas: Ahued

Ciudad de México

Con tambores, porras de "¡Ahued amigo!, el perredismo está contigo" y banderas amarillas del partido ondeantes, Armando Ahued cerró, tras 26 días de recorrer las 16 delegaciones, su precampaña política para contender por la candidatura del PRD a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México.

Y aunque se prevé tenga un acto proselitista el próximo sábado en la delegación Benito Juárez, como parte de su agenda política, Ahued solicitó a la militancia reunida en un espacio abierto de la delegación Gustavo A. Madero, su apoyo para representar al partido ya que "he dado mejores resultados que muchos perredistas".

Y agregó: "Soy un hombre que me gusta servir. Tengo vocación de servicio, por eso estudié medicina para servir a los demás. El médico lleva la vocación de servicio en el corazón y en la cabeza porque estamos para servir a los demás a cualquier hora, día, sin descanso. Y eso lo he aplicado en la administración pública".

En compañía de la diputada Nora Arias y del delegado de la Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, así como de otros representantes del perredismo, el ex secretario de Salud explicó que "sin prometer nada" ha dedicado su trabajo a "escuchar y actuar", a innovar e impulsar leyes en beneficio de todos los ciudadanos.

"Soy un hombre de resultados, preocupado por ustedes, por los niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y por nuestros hombres y mujeres que trabajan todo el día para llevar el sustento a la casa. Pretendo encabezar la candidatura para luego ser, y a eso aspiro, el Jefe de Gobierno de esta maravillosa Ciudad de México"

Recordó que como titular de Salud promovió la Ley de Protección a los No Fumadores para librar los espacios público cerrados de humo de cigarro y que se retiraran los saleros de las mesas de los restaurantes para bajar los niveles de hipertensión arterial y el número de muertes por infarto o accidentes cerebrovasculares.

También mencionó a la Ley de Voluntad Anticipada, que resulta de los avances más importantes para todos aquellos que sufren enfermedades terminales tenga dignidad al morir accediendo a tratamientos paliativos.

"Quiero decirles que he trabajado del brazo de la diputada Nora Arias haciendo leyes, acciones para la salud, no sólo de Gustavo A. Madero sino de toda la capital. Médico en tu casa es un ejemplo. Eso es pensar en la gente. Nunca prometí nada, pero ahí están mis resultados y hoy aspiro a la candidatura por la Jefatura de la Ciudad de México, estamos preparados para mantenerla sana, con calidad de vida, progreso y seguridad".

El trabajo realizado, comentó, le ha valido que la Asamblea Legislativa, en la pasada administración, le otorgara un reconocimiento como mejor funcionario de gobierno. "Soy un servidor público de carrera, 35 años me avalan".

Cuando trabajó por seis años en el Banco Nacional de Obras y Servicios Público, recordó, recibió el reconocimiento del personal al ser nombrado como "el mejor funcionario de Banobras".

Pero el "mayor reconocimiento es el que ustedes me dan con su cariño y amor, porque cada vez que los veo, he ido a eventos, a mercados, al área agrícola de la ciudad, a donde voy la gente me dice "usted nos ha cuidado, usted sí ha trabajado por nosotros", esa es mi carta de recomendación, ese es mi curriculum, los resultados".

En el acto proselitista hizo un reconocimiento al actual jefe del Gobierno de la Ciudad de México: "Cinco años he trabajado con Miguel Ángel Mancera, me consta su dedicación, su humanismo, sus deseos de servir a todos los capitalinos haciendo obras, acciones que benefician a la Ciudad.

"Tenemos que darle ese reconocimiento por el trabajo que ha hecho, que está sacando adelante a esta ciudad en momentos muy complicados", entre los que mencionó el sismo del 19 de septiembre.

Luego de solicitar un aplauso a Miguel Ángel Mancera, Ahued convocó a los militantes a apoyarlo con su voto y luego se tomó fotos con la gran cantidad de asistentes al cierre de su precampaña, justo en donde arranco su aspiración política el pasado 17 de diciembre.





