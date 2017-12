MC apuesta fuerte por el municipio de Monterrey

Monterrey

Para contender por el municipio de Monterrey el próximo año, Movimiento Ciudadano optará por un candidato conocido y con trayectoria.

Así describió Dante Delgado, dirigente nacional del instituto político, al personaje que buscarán postular para la alcaldía regiomontana.

TE RECOMENDAMOS: Llega gas natural a Linares

Tras acudir a la inauguración de la Casa Ciudadana, el líder del partido señaló que ya existen varios perfiles para la candidatura, sin embargo, se negó a dar nombres.

“(Será) muy conocido, si no es conocido no se gana. Además, con una fuerte historia, una historia de resultados, de compromisos, porque de lo que se trata es de que no lleguemos a ocupar cargos, en cargos eficaces que generen buenas prácticas de gobierno, buenos gobiernos con muy buenos resultados.

“Claro que los hay (nombres)”, afirmó sin dar más detalles.

Al evento asistió el ex coordinador ejecutivo del Estado, Fernando Elizondo, quien recibió elogios y aplausos de los presentes.

Asimismo, estuvo presente la presidenta del Congreso local, Karina Barrón, quien recibió el espaldarazo de los funcionarios de MC.

Al cuestionarle si el partido postulará a dichos personajes, el dirigente nacional dijo que están evaluando las posibilidades. En el caso de Barrón –que pertenece a la bancada independiente–, expresó que tiene “las puertas abiertas” en Movimiento Ciudadano.

En el corte de listón también estuvieron presentes los diputados locales Samuel García y Mariela Saldívar, así como otros funcionarios del partido naranja.