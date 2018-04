Aprueban participación electoral de 18 independientes

Toluca

Las juntas electorales municipales y distritales aprobaron el registro de 18 candidatos independientes a alcaldes para 17 municipios y mantienen pendiente la revisión de dos casos, donde el Tribunal ordenó reponerles días para la recolección de firmas.

Los casos que declararon procedentes corresponden a los municipios de:

Tenancingo

Tonanitla

Tianguistenco

Nicolás Romero

Mexicaltzingo

Atlautla

Chicoloapan

Atenco

Tecámac

Chiconcuac

2 para Xonacatlán

Axapusco

Zinacantepec

Tlalmanalco

Zumpango

Apaxco

Cuautitlán

En todos estos casos se presentaron los documentos necesarios, se acreditó la paridad de género y no se encontraron rebases de topes de gastos de pre campaña o alguna otra falta que anule su posibilidad de participar

Cuando arranquen las campañas tendrán derecho a financiamiento. Entre todos deberán repartirse en partes iguales 1.2 millones de pesos.

El presidente del IEEM, Pedro Zamudio, informó que recibieron más peticiones, pero no avalaron las que no cumplían el requisito del 3 por ciento de firmas, como ocurrió en seis distritos donde recibieron peticiones incluso de gente que no salió a pedir apoyo.

En Calimaya acudió una persona a nombre de la asociación que ayudó al aspirante a reunir firmas, pero como las firmas no son intercambiables no se aceptó la petición.

"También se presentó el que tenía las firmas pero como no cumplió con la subsanación de firmas suficientes no se dio por acreditado y al final se dio por no presentado".

El caso de Cuautitlán que se habló de la falta de un documento, este no era indispensable para solicitar su registro, por lo cual fue considerada procedentes, aunado a que se atendieron en todos los casos las observaciones que se hicieron.

LC