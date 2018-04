Más apoyo a seguridad no es despilfarro: Zavala

México

La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, negó que duplicar el presupuesto en seguridad o el número de la Policía Federal sea un despilfarro.

En entrevista con MILENIO defendió su estrategia en la materia argumentando que “el instrumento más claro tiene que ser el de la policía; no veo por qué todas las propuestas claras en términos de policía se deban descalificar. Tampoco estoy de acuerdo con que le llamen guerra a lo que yo llamo presencia del Estado”.

La aspirante señaló que en su lucha contra la delincuencia “pondrá énfasis en la policía ciudadana, en la justicia y el derecho de las víctimas”.

Recordó que hasta el momento ninguno de los candidatos a la Presidencia “ha dicho que retirará a las fuerzas armadas” de las funciones de seguridad pública, porque “ será un proceso paulatino”.

Sobre la violencia en el país, Zavala publicó un tuit en referencia a los tres estudiantes de cine de Guadalajara desaparecidos, que de acuerdo con las investigaciones fueron asesinados.

“Toda mi solidaridad con los padres, familiares y amigos de los estudiantes asesinados en Jalisco. No se puede hablar de un futuro de paz si no podemos garantizar la seguridad de los jóvenes”, expresó.

Respecto a los migrantes, la ex panista manifestó que su gobierno aplicará políticas públicas para lograr “una migración ordenada y segura, pero no de combate porque no es delito”.

Prometió que en Estados Unidos establecerá “una red consular mucho más fuerte y con mayor presupuesto” a fin de que no se discrimine a los paisanos y cuenten con seguridad.