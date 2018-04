Anuncia Ángel Aguirre voto diferenciado

Chilpancingo

El ex gobernador perredista Ángel Aguirre Rivero ratificó su respaldo al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, pero en senadurías, diputaciones y alcaldes respaldará a los candidatos del PRD.

Por segundo día consecutivo, el ex mandatario utilizó su cuenta de Twitter para expresar su respaldo al proyecto político del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, que integran los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES).

"Para que no quede duda, mi respaldo para la presidencia será para AMLO", escribió Aguirre Rivero en la red social.

Sin embargo, aclaró que para el resto de los cargos de elección popular, su "simpatía y apoyo será invariablemente para el Partido de la Revolución Democrática (PRD)".

De esta manera, el ex gobernador le dio la espalda a Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición Por México al Frente, de la que el PRD forma parte junto al PAN y Movimiento Ciudadano.

En los siguientes mensajes que compartió en Twitter, Aguirre Rivero aclaró que su salida de la gubernatura no fue por la vía de la defenestración, ya que no fue destituido del cargo, sino que fue él mismo quien solicitó licencia al Legislativo local tras la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 de septiembre en el municipio de Iguala.

"Yo nunca fui defenestrado, solicite una licencia ante el Congreso del Estado para no entorpecer las investigaciones ante los lamentables acontecimientos de Iguala, hoy la mayoría de la sociedad guerrerense sabe bien que fuimos ajenos a estos hechos. Por eso no me fui, ni huí, siempre he estado aquí para enfrentar cualquier situación de la que se me acuse", anotó.

El ex mandatario confió en que "pronto se sabrá quienes fueron los verdaderos responsables" del Caso Ayotzinapa.

