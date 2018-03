AMLO no quiere ver a Anaya ni a Meade en evento de ANTAD

Jalisco

Andrés Manuel López Obrador dijo que no quiere toparse con sus contrincantes José Antonio Meade y Ricardo Anaya en el encuentro que tendrán hoy con la Asociacion Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), porque, dijo, "son uña larga" y no quiere "perder la cartera".

TE RECOMENDAMOS: #TermómetroMilenio: AMLO sueña, pero 'El Bronco' avanza en redes sociales

Hoy los tres precandidatos presidenciales estarán en un foro, organizado por la ANTAD en Guadalajara, aunque el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia dejó claro que "por fortuna será juntos pero no revueltos" su participación.

"Vamos a horas distintas y voy a cuidar que no estén ahí cuando yo llegue porque traigo mi cartera y no quiero tener problema, miren aquí tengo mi cartera ahorita estoy con ustedes, estoy rodeado y no tengo ningún problema, pero esa gente es muy uña larga", aseguró previo a su participación.

José Antonio Meade estará a las 11:00 horas; Ricardo Anaya se presentará una hora después y López Obrador será el último en participar.









OVM