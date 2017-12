AMLO plantea desaparecer el Cisen

Hidalgo

Andrés Manuel López Obrador planteó desaparecer el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) pues dijo, no se usa para investigar criminales sino para espiar a los opositores del gobierno federal.

"Nosotros no vamos a vigilar a nadie, no vamos a estar haciendo espionaje, no vamos a estar escuchando llamadas telefónicas, no se va a hackear teléfonos para sacar los archivos de celulares y sacar fotografías, todo eso que desgraciadamente ahora se lleva acabo va a desaparecer, la oficina de espionaje del gobierno va a desaparecer, el Cisen que pertenece a la Secretaría de Gobernación".

Al iniciar su último día de gira de precampaña en Hidalgo, aseguró que lo han estado espiando los cuatro días que ha dormido en este estado.

"Al salir del hotel donde me quedé a dormir estaban los del Cisen tomando fotografía, y eso sucede desde hace mucho tiempo y no sólo es a mí, sino a todos los dirigentes, tanto dirigentes políticos como sociales. Hoy de manera descarada, así con un celular así, supuestamente marcando pero picándole para tomarme la foto", acusó.

Por lo que insistió en que de llegar a la Presidencia de la República, el Cisen desaparecerá y se ahorrarán 4 mil millones de pesos anuales de presupuesto.

Negó que esto implique debilitar el área de inteligencia y estrategia contra el crimen organizado.

"No, porque no hacen inteligencia es espionaje. No están espiando a delincuentes, es más bien a los opositores y están enterándose de la vida privada de opositores o de personas que tienen todo el derecho a hacer su vida y que ahora se les exhibe porque se les espía, porque se meten en asuntos de intimidad, sobre todo a los que somos dirigentes de oposición; yo he padecido durante mucho tiempo el acoso y el espionaje", insistió.





