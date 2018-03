De ganar, AMLO promete estabilidad económica

Baja California Sur

A unos días de que participe en la Convención Bancaria en Acapulco, Guerrero, Andrés Manuel López Obrador garantizó estabilidad económica en el país en caso de ganar la Presidencia de la República el próximo 1 de julio.

El abanderado de Morena, PT y PES recordó que en su gobierno en la Ciudad de México entre 2000 y 2005, llegó mucha inversión extranjera y nunca tuvieron ningún problema los inversionistas.

“Es uno de los momentos estelares en la economía de la ciudad por la inversión que llegó del extranjero, había plena confianza como la hay ahora.

“La deuda de la Ciudad de México cuando fui jefe de Gobierno se redujo, nos calificó esa deuda como segura, una institución financiera internacional, le correspondió la triple aceptación, lo más seguro que hay en cuanto a la situación financiera”, aseveró.

Luego de reunirse con militantes de Morena de Baja California Sur, aseveró que no habría ningún problema porque “se van a manejar con responsabilidad las finanzas.

“No se va a gastar más de lo que se ingrese, no vamos a endeudar al país, no van a aumentar los impuestos, y me pueden decir: ‘entonces, ¿cómo le va hacer?’ Vamos a acabar con la corrupción y eso nos van a dejar muchos fondos para el desarrollo, porque es mucho lo que se roban”, explicó.

En La Paz, el tres veces candidato presidencial también se refirió a las declaraciones de los dirigentes de la Concanaco, quienes rechazaron sus propuestas en materia económica, e incluso afirmaron que “sólo le faltó (a López Obrador) ofrecer 20 mujeres por hombre”.

“Ojalá no utilicen esas expresiones porque no corresponde a lo que debe de ser un diálogo con urbanidad, pero está en su derecho de expresar lo que consideren, soy respetuoso de las libertades, del derecho a disentir.

“Los comerciantes están apoyándonos, no se arriba que estén decidiendo. Lo que me consta es que los comerciantes y los empresarios, que no los traficantes de influencia, nos están ayudando porque están hasta el copete de la corrupción y fueron muy afectados, mucho, mucho muy afectados los comerciantes y los empresarios con la llamada reforma fiscal”, aseveró.