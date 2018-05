En 2006, 'mafia del poder' me ofreció la Presidencia: AMLO

San Luis Potosí

Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el 2006, “la mafia del poder” le ofreció apoyarlo para llegar a la Presidencia si se “sometía” a sus órdenes.

TE RECOMENDAMOS: AMLO pide a IP decir la verdad y dejar de hacerse los sumisos

En San Luis Potosí, el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia pidió a sus simpatizantes tenerle confianza pues, dijo, se guiará con base en sus principios porque no es un ambicioso vulgar.

“Llevo muchos años en esta lucha, si fuese nada más por el cargo ya sería Presidente, si me hubiese sometido a los dictados de la mafia del poder no nos hubiesen robado la Presidencia, nos hubiesen dejado pasar”, reveló.





“¿Pero de qué sirve llegar sometido a la mafia del poder, como un títere, como un pelele? Yo no quiero gobernar así, no quiero llegar a la Presidencia así, no voy a dejar trozos de dignidad en el camino para tener un cargo, no lucho por eso”, dijo.

Aseguró que por eso durante las dos elecciones anteriores “hubo fraude y manipularon la voluntad del pueblo”, pero insistió en que en esta ocasión será distinto y al llegar a la Presidencia no habrá “otro amo que no sea el pueblo de México, porque yo no me voy a someter”.

TE RECOMENDAMOS: AMLO ofrece ser el "guardián del presupuesto"

En entrevista posterior, reiteró que en el 2006 recibió este ofrecimiento pero se negó a dar detalles.

“Sí, claro que sí, todo mundo... con mensajes, hay constancia de eso, investiguen son mirones profesionales, ya quieren todo, ya”, contestó abandonando el lugar.