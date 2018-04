Usar avioneta no termina con austeridad: vocero de AMLO

Ciudad de México

Contratar una avioneta para hacer un viaje de Mexicali, Baja California, a Nogales y Guaymas, Sonora, no termina con la austeridad de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, afirmó su vocero, César Yáñez.

Ante las críticas por utilizar una avioneta privada para trasportarse, luego de que el candidato de Morena-PT-PES había prometido viajar únicamente en vuelos comerciales, Yáñez dijo que sus detractores tienen que conocer más el país para saber que hay una distancia de más de mil kilómetros entre esas ciudades.

Afirmó que López Obrador siempre ha hecho campaña a "ras de tierra, de un pueblo a otro", pero que a veces es necesario contratar taxis aéreos para recorrer grandes distancias.

"No es la primera vez que utilizamos un servicio de esta naturaleza, ya lo hemos hecho tanto en Chihuahua como en Nayarit", afirmó en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Agregó que utilizar estos servicios no pone en entredicho la austeridad de la campaña, pues, afirmó, ésta es y ha sido un signo de López Obrador.

"No por volar, no por pagar un taxi aéreo, que, insisto, estamos hablando de 13 mil pesos por pasajero, se ha perdido la austeridad; necesitan conocer el país y saber que para moverse de San Luis Río Colorado a Nogales y de Nogales a Guaymas en un día no te da más que utilizando taxi aéreo", afirmó.

Respecto a los señalamientos de que la aeronave no estaba autorizada para realizar vuelos comerciales, César Yáñez dijo que ellos pagaron por un servicio de taxi aéreo y que será el negocio el que tenga que aclarar si contaba con los permisos para operar.