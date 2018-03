No amarrar al tigre en caso de fraude, no es amenaza: AMLO

Querétaro

Andrés Manuel López Obrador aseguró que advertir que no amarrará al tigre si se repite un presunto fraude electoral en las próximas elecciones, no es una amenaza de violencia.

Este viernes, ante la Convención Bancaria, el abanderado a la Presidencia de la coalición Juntos Haremos Historia dijo que cumplirá su promesa de irse a Palenque si pierde su tercera contienda presidencial, incluso si existe un fraude electoral, bajo la advertencia de que no será él quien detenga al tigre como lo hizo en los pasados comicios.

Hoy tuvo respuesta por parte de José Antonio Meade. quien aseguró que se trata de una ‘amenaza de violencia’, sin embargo, el tabasqueño lo negó.

“Ahí está muy bien transcrita en los medios, eso, con ustedes eso que dije lo sostengo, nada más y que él interprete como él quiera y todo”.

Al insistirle si no se trataba de una advertencia de que podría detonar violencia, insistió: “No, no, no, para nada, está muy equilibrado, muy sensato, no es amenaza, no es ni siquiera una advertencia, es lo que pienso, ahí está, se lo lea y nada más”.

Pide a Anaya dejarse de palabrerías

Andrés Manuel López Obrador le recordó a Ricardo Anaya que sigue esperando que le explique cómo es que meterá a la cárcel a Enrique Peña Nieto por actos de corrupción, y le pidió “que ya que anda en esas” agregue a la lista al menos a los cuatro últimos ex presidentes.

Criticó que sólo porque ahora “se están peleando en la mafia del poder, de repente descubriendo ¡oh novedad! Que Anaya lava dinero lo están denunciando” y esto desató una pelea directa entre el Presidente y el panista, quien advirtió que podría meter a la cárcel a Peña Nieto por presuntos actos de corrupción una vez que concluya su mandato.

Recordó que “Anaya no me ha contestado cómo le va a hacer y para qué espera tanto tiempo, mejor que presente de una vez la denuncia, ya, que no sea demagogia”.

Aunque el panista replicó hace unos días que el tabasqueño no conocía la Constitución, el ex líder de Morena insistió “entonces sí es posible… ¡actuando!, si ya sabe cómo hacerle que presente la denuncia”

López Obrador ironizó pidiéndole a Anaya que aproveche y “amplía su acción judicial” y ya que “dijo también que iba a meter a la cárcel a Calderón, haga lo mismo con Fox y Salinas y bueno, ahí de ‘coleón’ a Diego ya que está en esas, porque yo los he denunciado a todos esos y he presentado denuncias… entonces quiero que actúe, que no se quede nada más en la demagogia, en la palabrería, que actúe”.