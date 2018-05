Ya me froto las manos por victoria en elecciones: AMLO

Jalisco

Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se está frotando las manos por ganar las elecciones presidenciales de julio entrante y poder acabar con los privilegios en el gobierno.

Durante un mitin en el municipio de Jocotepec, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia acusó que en la actual administración incluso con dinero público se hacen cirugías estéticas.

“Vamos a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno, los sueldos de ahora, se dan la gran vida los altos funcionarios públicos, sueldos de 650 mil pesos mensuales, no saben, miren, yo me ando frotando las manos, porque quiero llegar para acabar con esos privilegios”, exclamó.

Respecto al segundo debate presidencial de mañana, el tabasqueño dijo que esperará ver el comportamiento de los otros contendientes para saber si les contesta o mantiene su postura de “amor y paz”.

“Tranquilo, sereno, moreno, a ver cómo se portan, vamos a esperar. Lo que me dice la gente es que no me enoje, más ahorita que dicen que estoy enfermito, pues dicen: ‘no le conviene hacer coraje’, entonces no hay que enojarse, hay que estar tranquilos”, afirmó en Ciudad Guzmán.





También reprobó la entrega de volantes con la leyenda: “la iglesia católica es parte de la mafia del poder” con la imagen de la virgen de Guadalupe, y que atribuyen a Morena, así como a los partidos del Trabajo y Encuentro Social.

“Somos respetuosos de todas las religiones, además, yo estoy muy consciente de que el pueblo de México tiene veneración por la Virgen de Guadalupe, como tiene veneración por Juárez.

“Entonces no vamos, nunca, a ofender las libertades del pueblo, nosotros estamos luchando para construir una auténtica democracia, no para hacer una dictadura, es parte de una campaña sucia, negra, vil, para desprestigiar al movimiento”, subrayó.

Respecto a un llamado al Instituto Nacional Electoral para que interviniera en este caso, López Obrador dijo:

“Es que el INE no sirve para nada, perdón, sí sirven pero no mucho, se hacen de la vista gorda”.