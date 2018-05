AMLO arremete contra “monarquías” panistas

Puebla

Andrés Manuel López Obrador arremetió por segundo día consecutivo contra los gobiernos de Puebla y Veracruz, así como por las postulaciones que hizo la coalición Por México al Frente para suceder a los actuales mandatarios.

En el caso de Puebla, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia enfatizó que no se puede quedar callado “cuando se quiere llevar a cabo una imposición”, aunque se disculpó con el ex gobernador Rafael Moreno Valle y con su esposa y hoy candidata a la gubernatura, Martha Erika Alonso.

“Ofrezco disculpa tanto a Moreno Valle como a su esposa, nada más que quiero que entienda, que se comprenda que no es correcto, que no me puedo quedar callado cuando se quiere llevar a cabo una imposición, no es posible que un ex gobernador deje de gobernadora a su esposa.

“Es una falta de respeto al pueblo, si no es una monarquía, es una República, no se deben de heredar los cargos. Es que se marean, levitan, yo estoy seguro que ahora ya están viéndolo de otra manera, pero cuando lo decidieron pensaron que no iba a pasar nada, se creen los reyes”, exclamó durante un mitin en Ciudad Serdán.

Por la mañana, en la región de las Montañas, Veracruz, también se refirió a la postulación de Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del gobernador actual.

“Yunes es gobernador y quiere dejar al hijo de gobernador, ¿cómo lo ven eso ustedes?, puede ser que en algún municipio, pues el papá le deje al hijo, suelen hacerlo, que el esposo le deje a la esposa o la mujer le deje al esposo la presidencia municipal, pero un gobierno estatal nunca en la historia”, afirmó.

