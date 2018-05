AMLO dice que ya no hablará más de la reforma educativa

Ciudad de México

El candidato a la Presidencia de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no volverá a hablar de la reforma educativa en campaña, pero prometió cancelarla de obtener el triunfo el 1 de julio.

"Ya no voy a fijar la postura acerca de la mal llamada 'reforma educativa' porque ya lo hice en Guelatao hace cuatro días, en la tierra que vio nacer al mejor Presidente de México. Hice el compromiso de cancelar la mal llamada 'reforma educativa'", dijo en un video de 7:39 minutos difundido en su cuenta de Twitter.

Previo al inicio de su gira por San Luis Potosí y Guanajuato, López Obrador llamó a los candidatos de la coalición, casi 3 mil personas que buscan un puesto de elección popular por Morena, el PT y Encuentro Social, a visitar diariamente 150 domicilios y entregar ejemplares del periódico Regeneración.

"Si un candidato no visita 150 domicilios diarios entregando el periódico Regeneración, no es buen candidato", aseguró.

A la ciudadanía le pidió votar 'parejo' por los candidatos de la alianza para "iniciar el proceso de transformación".

"Estoy pidiendo en todos los actos que la gente vote parejo, es decir, vote por la transformación de México, sin importar quién es el candidato. No es Andrés Manuel; no es Claudia Sheinbaum; no es Rocío Nahle, no somos los candidatos, somos la transformación. Hay veces que cuenta más el programa que los candidatos y que los partidos y estamos en una circunstancia de ese tipo. Lo más importante es transformar el país", dijo a sus simpatizantes.

López Obrador aseguró que para él sería muy incómodo ir a Veracruz y tener que trabajar con Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

"Yo quiero ir a Veracruz iniciar la transformación con Cuitláhuac (García Jiménez)", destacó.

